滿滿的初音陪你吃蔥！三創「初音未來cafe」快閃登場

虛擬歌姬「初音未來」可謂是日本動漫界的超人氣名星。自5月14日起，以初音及piapro系列角色為主的「初音未來＠FANFANS CAFÉ」主題餐廳與快閃商店，將正式於台北三創園區開幕。除了日本原裝商品、主題餐點外，也會有音樂派對、COS-DAY、繪師見面會等一系列活動。 業者透露，目前至6月初，訂位都有達6成。

位於台北三創園區一樓的「初音未來＠FANFANS CAFÉ」，同時結合快閃主題餐廳與快閃商店空間，日前已經開始試營運，營業時間至6月9日為止。其實「初音主題餐廳」在台並非首次登場，而相較於以往，本次的「初音未來＠FANFANS CAFÉ」與CloBA幸運風、風船貓等兩位台灣繪師合作，推出初音結合台灣在地元素的系列作品，同步於商店與餐廳登場，讓粉絲可以看見初音手拿珍珠奶茶的超萌新模樣。

主題餐廳供應有5款主餐，包括呼應初音的「青蔥紅燒牛肉麵」、對應鏡音鈴、鏡音連的「雙醬咖哩飯」，其他還有奶油粉紅醬義大利麵、紅酒燉牛肉燴飯與青醬培根義大利麵等餐點，還有初音未來蛋糕、彩虹乳酪蛋糕等甜點，以及多款色彩鮮艷的飲品，套餐價依內容各為390、510元，隨餐還搭配烙印有初音輪廓的土司麵包。消費飲品，還可獲得各角色的吸管套與紙杯墊，杯墊共有12款，可讓粉絲慢慢收集。