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「國際護師節」小七醫院門市送醫護珍奶 全聯鼓掌送咖啡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
5月12日國際護師節，7-ELEVEN向全國醫護人員致敬，推出「有您珍好」一日限定活動。圖／7-ELEVEN提供
5月12日國際護師節，7-ELEVEN向全國醫護人員致敬，推出「有您珍好」一日限定活動。圖／7-ELEVEN提供

疫情持續超過百天，最辛苦的非醫護、救護、警消等擔任防疫第一線的專業人員莫屬。5月12日是國際護師節，7-ELEVEN為感謝醫護人員辛勞，將於5月12日當天推出「有您珍好」一日限定活動，凡在醫院內指定門市（全台共43店），憑該醫院員工證即可免費兌換黑糖珍珠撞奶乙杯（不限冰、熱），每人限兌換乙杯，限當日兌換完畢，每店限量200杯，於疫情期間一起為醫護人員加油。另外，7-ELEVEN也同步於5,700間門市推出黑糖撞奶單杯感恩價49元優惠（原價60元），替每個堅持做好自主防疫措施的民眾打氣。

而全聯與門市同仁也感謝所有第一線防疫英雄們的付出，特別邀請民眾到門市一起為醫護、救護、警消等人員加油打氣。5月12日中午12點在全台千間門市將一同響起暖心的感謝廣播，謝謝防疫英雄默默地用愛守護台灣，成為全民最信任且最堅強的後盾。民眾只要跟著全聯夥伴一起為第一線的防疫英雄拍手鼓掌，就有機會喝到免費的OFF COFFEE熱美式；若該門市無供應OFF COFFEE，將提供指定罐裝咖啡乙罐，每店限量100杯/罐，鼓勵大家把感謝化為實際的行動，表現對醫護人員的感謝。

5月12日中午12點到全聯門市為防疫英雄拍拍手，全聯免費請你喝咖啡。圖／全聯福利中心提供
5月12日中午12點到全聯門市為防疫英雄拍拍手，全聯免費請你喝咖啡。圖／全聯福利中心提供

醫護人員 疫情 咖啡

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