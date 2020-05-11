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一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
老乾杯所推出的「日本A5和牛上等牛排便當」，每盒999元，外帶879元。圖／乾杯提供
老乾杯所推出的「日本A5和牛上等牛排便當」，每盒999元，外帶879元。圖／乾杯提供

隨著疫情而興起的外帶、外送餐飲趨勢，以燒肉料理為主的「老乾杯」與「乾杯」，自5月13日起也新推出一系列現烤燒肉便當，同時還有外帶88折或是50元折扣優惠。其中老乾杯更以120公克的A5和牛為主角，推出「日本A5和牛上等牛排便當」，每盒999元，外帶可享879元優惠價。

「老乾杯」本次共推出10款外賣餐點，包括有日本A5和牛上等牛排、日本A5和牛漢堡排、限定熟成冷藏牛舌、西班牙Bellota伊比利豬雙拼等8款便當，每盒399元起。另外還有特製和牛咖哩飯、日式和牛煎餃2款餐點，售價各為399、180元，外帶均可享88折優惠。其中最高價的「日本A5和牛上等牛排便當」，選用120公克的日本A5和牛，現烤至5分熟後，再搭配多樣配菜登場。至於「日本A5和牛漢堡排便當」，則是使用100%的日本A5和牛絞肉製作而成，搭配3款配菜，每份399元，外帶價351元。

「乾杯」則是以MB7+冷藏澳洲和牛、西班牙Bellota伊比利豬為主角，推出8款外帶限定便當，包括有「究極！厚切牛舌便當」、「上等烤肉醬牛五花便當」等口味，每份售價230～380元，外帶可享現折50元優惠。其中「烤肉醬牛五花&厚切牛舌便當」、「烤肉醬牛五花&澳洲和牛牛肋條便當」等5款便當，還可享「加價100元，肉量變1.5倍」的優惠。

除了外帶可享88折或是現折50元的優惠外，民眾亦可透過Foodpanda、UberEats美食外送平台購買，在家也能輕鬆吃燒肉。

老乾杯推出10款外賣餐點，售價自180元起。圖／乾杯提供
老乾杯推出10款外賣餐點，售價自180元起。圖／乾杯提供
乾杯所推出的「究極！厚切牛舌便當」，每份380元，外帶價330元。圖／乾杯提供
乾杯所推出的「究極！厚切牛舌便當」，每份380元，外帶價330元。圖／乾杯提供

便當 日本 漢堡

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