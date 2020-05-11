家樂福搶推馬祖高粱酒總統就職紀念酒 經典收藏別錯過

再過一週就是台灣第15任總統就職，雖然總統蔡英文表示，「防疫優先，總統副總統就職典禮一切從簡！」但近來品牌各種周邊紀念商品還是照常推出，在防疫期間展現簡單卻又不失紀念意義的慶賀心意。

家樂福表示，馬祖高粱酒第15任總統就職紀念酒將搶先在5月12日於全台家樂福量販店（不包含金門店）限量上架販售，共有40度（限量1,800瓶）、58度（限量2,640瓶），以及58度精裝版（限量480盒）3款，瓶身包裝設計以台灣標準字「灣」中取出向右的三角型符號，帶有明確的視覺動勢與方向性，象徵意旨台灣的前進，向右的三角型符號也亦有音樂PLAY播放鍵的意義，隱喻啟動、執行、行動力，外色選用翡翠青與緋紅作為雙主色系，翡翠青代表台灣人民質樸敦厚的個性，緋紅則代表女性溫和堅毅、理性與感性的特質，想要收藏的民眾可別錯過開賣時機。

而已於上週在家樂福量販/便利購上市的第15任總統副總統就職紀念啤酒「台啤特釀 淬」，則是由設計大師聶永真操刀包裝設計，簡約的設計風格以「綻放Blossom」為主題，利用幾何圖像呈現出不同型式的綻放，傳遞出用選票敬一杯民主的盛開，用行動點燃自由的花火。內容則是遵循比利時金色艾爾啤酒工法釀製而成，氣泡細膩、口感醇厚，散發濃郁麥香，同時帶有香甜的熱帶水果香氣與淡雅啤酒花香，尾韻不苦而帶有一點甜味，現正熱賣中。

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