快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣高品質花卉 農委會：明天首航包艙班機銷日本

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳吉仲透露明天有花卉以包艙方式銷往日本。記者鄭國樑／攝影
陳吉仲透露明天有花卉以包艙方式銷往日本。記者鄭國樑／攝影

農委會主委陳吉仲今天表示，許多國家還是持續受新冠肺炎疫情影響，農委會認為在整個全球糧食、農產品市場價格還是會上漲，現在最重要的工作是把外銷的農產品持續外銷，目前銷往大陸的農產品受影響，但是其他國家地區都是成長，包括美國、東南亞國家。

陳吉仲透露明天就有首航包艙班機，把台灣優良高品質花卉直接送往日本，農委會將跟所有的產業團體合作，在疫情比較和緩的時候，全力把台灣的農產品賣到世界。

陳吉仲說，明天的包艙由華航派機，農委會和華航協調好包艙一次運送30公噸貨品，這樣可以讓賣像文心蘭鮮花的農產品業，有更多銷售的機會，接著像高品質的芒果、荔枝會在6月透過包艙方式直接銷往日本。這些農產品不只透過包廂銷往日本，也有農產品銷往新加坡和許多國家，銷售會越來越好，農委會會透過振興預算讓農產品銷售到其他國家。

桃園市政府農業局和花農表示，桃園花卉農產品以草花為大宗，雖然其他花卉像文心蘭、繡球花有很好的種植技術，但是數量並非大宗，要搭外銷班機並不容易。桃園市文心蘭達人蔡達銘也有3500支文心蘭搭上這波日本包艙農產品班機。

農委會 陳吉仲 日本

延伸閱讀

影／99萬農民紓困金1萬元明起入帳戶 陳吉仲：排富2萬人

內閣維穩 用「副手」培訓行政官

擴大紓困申請桃園農漁會首日上路冷清 公所依舊爆人潮

聯合報黑白集／台灣農業人口是個謎

相關新聞

滿滿的初音陪你吃蔥！三創「初音未來cafe」快閃登場

虛擬歌姬「初音未來」可謂是日本動漫界的超人氣名星。自5月14日起，以初音及piapro系列角色為主的「初音未來＠FANF...

「國際護師節」小七醫院門市送醫護珍奶 全聯鼓掌送咖啡

疫情持續超過百天，最辛苦的非醫護、救護、警消等擔任防疫第一線的專業人員莫屬。5月12日是國際護師節，7-ELEVEN為感...

一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

隨著疫情而興起的外帶、外送餐飲趨勢，以燒肉料理為主的「老乾杯」與「乾杯」，自5月13日起也新推出一系列現烤燒肉便當，同時...

家樂福搶推馬祖高粱酒總統就職紀念酒 經典收藏別錯過

再過一週就是台灣第15任總統就職，雖然總統蔡英文表示，「防疫優先，總統副總統就職典禮一切從簡！」但近來品牌各種周邊紀念商品還是照常推出，在防疫期間展現簡單卻又不失紀念意義的慶賀心意。

台灣高品質花卉 農委會：明天首航包艙班機銷日本

農委會主委陳吉仲今天表示，許多國家還是持續受新冠肺炎疫情影響，農委會認為在整個全球糧食、農產品市場價格還是會上漲，現在最...

只有10間店買得到！肯德基「黑糖珍奶蛋撻」日限180盒

繼日式抹茶與焙茶口味之後，連鎖速食餐廳「肯德基」本次將極具台灣代表性的「黑糖珍奶」結合當家招牌蛋撻，自5月12日起，限時...

承租世貿聯誼社／漢來美食名人坊 插旗信義區

在餐飲業景氣一片低迷中，漢來美食（1268）宣布承租世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將以「世貿名人坊」為名，插旗台北信義區，問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。雙方將在5月13日簽訂租約，預估7月份「世貿名人坊」開張營業。

溫柔浪潮來襲 打破性別「粉」厲害

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4月中曾帶領團隊，特地戴上粉紅色口罩在鏡頭前合照，意外讓全台颳起一陣「粉紅色潮流」，希望...

華航長榮 最新退改票辦法出爐

新冠肺炎疫情持續衝擊全球，華航、長榮公布最新退改票辦法。華航5月7日前開票，搭乘日期在6月30日以前航班，可免費退改票一次。長榮5月7日前開票，搭乘日期在6月30日以前航班，可免費退改票一次，更改期限僅適用12月31日前航班。

新冠肺炎疫情趨緩 百貨搶攻聚餐商機

在連續近1個月無本土病例的好消息加持下，民眾終於可以暫時擺脫疫情束縛，到百貨逛逛並享用美食。京站時尚廣場瞄準疫情暫緩時刻...

粉色正夯！Canon推IG風印相機 Lomo防水即可拍能潛10米

在家悶壞了，出門活動肯定想要趕快多拍點照留下紀念，Canon近期推出全新掌上型手機印相機，讓人可以隨時印出手機拍攝的美照...

香奈兒最新主打款大菱格紋CHANEL 19包怎麼拎都帥！

香奈兒旗下標誌性的包款都與數字有關，從以前的2.55到近年來的31包等等，他們是數字也是密碼，描述著包款的誕生日期和香奈...

熱門新聞

女車長貼文自曝「故意不播音」惡搞乘客 台鐵擬記過並調離現職

一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

今防劇烈天氣！低壓雲系可能成颱 各國模擬路徑曝光

唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制

在北海道國道旁撿到「幼犬」經鑑定竟是隻小狐狸

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。