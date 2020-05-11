台灣高品質花卉 農委會：明天首航包艙班機銷日本

農委會主委陳吉仲今天表示，許多國家還是持續受新冠肺炎疫情影響，農委會認為在整個全球糧食、農產品市場價格還是會上漲，現在最重要的工作是把外銷的農產品持續外銷，目前銷往大陸的農產品受影響，但是其他國家地區都是成長，包括美國、東南亞國家。

陳吉仲透露明天就有首航包艙班機，把台灣優良高品質花卉直接送往日本，農委會將跟所有的產業團體合作，在疫情比較和緩的時候，全力把台灣的農產品賣到世界。

陳吉仲說，明天的包艙由華航派機，農委會和華航協調好包艙一次運送30公噸貨品，這樣可以讓賣像文心蘭鮮花的農產品業，有更多銷售的機會，接著像高品質的芒果、荔枝會在6月透過包艙方式直接銷往日本。這些農產品不只透過包廂銷往日本，也有農產品銷往新加坡和許多國家，銷售會越來越好，農委會會透過振興預算讓農產品銷售到其他國家。

桃園市政府農業局和花農表示，桃園花卉農產品以草花為大宗，雖然其他花卉像文心蘭、繡球花有很好的種植技術，但是數量並非大宗，要搭外銷班機並不容易。桃園市文心蘭達人蔡達銘也有3500支文心蘭搭上這波日本包艙農產品班機。