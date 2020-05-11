只有10間店買得到！肯德基「黑糖珍奶蛋撻」日限180盒

繼日式抹茶與焙茶口味之後，連鎖速食餐廳「肯德基」本次將極具台灣代表性的「黑糖珍奶」結合當家招牌蛋撻，自5月12日起，限時限店新推出「黑糖珍奶蛋撻」，讓蛋撻愛好者能夠品嚐到不同的全新滋味，每日全台總共僅有180盒。

擁有香醇風味的「葡式蛋撻」已經是肯德基招牌的點心之一，過去也屢次推出口味變化。本次肯德基所推出的「黑糖珍奶蛋撻」，使用經典的163層蛋撻皮搭配葡式奶蛋餡料，再搭配黑糖漿、斯里蘭卡奶茶卡士達醬、波霸珍珠等配料，還可以自行插上香酥的脆餅吸管，完整重現經典的黑糖珍奶造型，讓視覺與味覺都能享受濃郁珍奶滋味。

黑糖珍奶蛋撻於5月12日至5月25日期間，每日上午11:00開始販售，全台每日限量供應180盒，僅有台北台大、台北內湖、三重重新二、板橋雙十、桃園環中東、新竹大同、台中五權、台中公益、台南中華、高雄後昌等10間門市供應，每間店限量18盒，而且只有「6顆盒裝」規格，無法單點或是套餐加價升級，每盒售價270元，每人限購2盒。