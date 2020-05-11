王德傳首推「濾掛式茶包」 不需茶具也能沖出功夫好茶

茶能解渴、也能滌煩，面對疫情與外在紛擾，靜心泡杯功夫好茶細究品味，於忙碌與高壓的生活中偷得浮生半日閒，實乃人生至樂。

但，如何讓喝功夫好茶，可以更方便？王德傳茶莊今夏推出「隨行功夫茶」系列茶品，採濾掛式設計的茶包，訴求不需準備茶具，也無須苦練泡茶技巧，輕巧隨身攜帶，以手沖茶分層萃取方式，五分鐘就能沖泡一杯好茶，隨茶香舒緩心境，找到屬於自己的桃花源。

王德傳茶品研發總監，同時也是王德傳第五代傳人的王俊欽表示，「隨行功夫茶」的發想，是想讓新手也能不費工夫泡出傳統工夫茶滋味。讓想要提升品味，又不知怎麼使用茶壺泡茶的初學者可以很容易來學，泡出一杯好喝的功夫茶。

談及研發概念，王俊欽接著說，泡好茶有四個要素：置茶量、注水量、浸泡時間、沖泡溫度，一般人很難確實掌握。他想要模擬出一個可以隨身帶著走的小型紫砂壺，而且讓消費者不用費工夫去秤茶、計時，測溫度的產品。於是，王俊欽發現，模擬手沖咖啡的沖泡模式來泡茶，可以讓原葉層層釋放，泡出功夫茶第一泡、第二泡分層萃取的完整滋味。

且為了不切碎茶葉，王俊欽還測試了很多款濾紙，終於找到一款可以浸潤得比較久，濾掛時間最適合泡茶的，讓初學者不用特別去計算浸泡與出湯時間，沖泡溫度也不需調整，只要將滾水控制在250毫升左右的水量去沖泡，等待茶湯滴盡，就可以輕鬆享受一杯好茶。

王德傳茶莊「隨行功夫茶」第一階段上市共推出六個口味經典茶品，包含：2019年臨滄春蕊（普洱）、2013年臨滄春蕊（普洱）、2008年臨滄春蕊（普洱）、2019年紅水烏龍、茉莉烏龍、蜜香紅茶，一組五入，即日起於王德傳實體與線上通路同步販售。