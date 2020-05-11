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新冠肺炎疫情趨緩 百貨搶攻聚餐商機
在連續近1個月無本土病例的好消息加持下，民眾終於可以暫時擺脫疫情束縛，到百貨逛逛並享用美食。京站時尚廣場瞄準疫情暫緩時刻，推出一系列「鬆幾勒」活動，其中，讓上班族最有感的「下班第一站‧京站買單」活動，有機會免費享用大餐。
「下班第一站‧京站買單」活動從5月12日起連續四周，於每周二至指定主題餐廳用餐，顧客進場時領取號碼券(一桌限領一張)，京站將於各主題餐廳現場抽出中獎號碼，中獎者該桌當天用餐費用將由京站全桌買單，參加的餐廳陣容龐大，包括人氣美式餐廳N.Y.Bagels、經典東京風義大利麵品牌Bellini Pasta Pasta、精緻吃到飽的壽喜燒MoMo-Paradise、金色三麥及海底撈等，已有下班聚餐規劃的民眾千萬別錯過免費吃大餐的好機會。
此外，擁有眾多粉絲的知名日本經典動畫《機動戰士鋼彈》，去年正式邁入40周年，自2019年開始，歡慶「機動戰士鋼彈40周年」的各類活動熱烈開展，熱潮持續更延燒至今。知名潮流品牌New Era將推出《New Era x GUNDAM》系列帽款，為回饋台灣鋼彈迷的支持，在京站獨家推出一連串「調皮搗“彈”」活動，除了參加集章活動送鋼彈貼紙包外，全館消費滿3000元，抽NEW ERA系列帽款；購買指定帽款贈限量鋼彈包裝禮盒，到京站B2 NEW ERA櫃位消費滿2500元，抽多樣品牌周邊商品。
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