新冠肺炎疫情趨緩 百貨搶攻聚餐商機

在連續近1個月無本土病例的好消息加持下，民眾終於可以暫時擺脫疫情束縛，到百貨逛逛並享用美食。京站時尚廣場瞄準疫情暫緩時刻，推出一系列「鬆幾勒」活動，其中，讓上班族最有感的「下班第一站‧京站買單」活動，有機會免費享用大餐。

「下班第一站‧京站買單」活動從5月12日起連續四周，於每周二至指定主題餐廳用餐，顧客進場時領取號碼券(一桌限領一張)，京站將於各主題餐廳現場抽出中獎號碼，中獎者該桌當天用餐費用將由京站全桌買單，參加的餐廳陣容龐大，包括人氣美式餐廳N.Y.Bagels、經典東京風義大利麵品牌Bellini Pasta Pasta、精緻吃到飽的壽喜燒MoMo-Paradise、金色三麥及海底撈等，已有下班聚餐規劃的民眾千萬別錯過免費吃大餐的好機會。