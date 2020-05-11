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粉色正夯！Canon推IG風印相機 Lomo防水即可拍能潛10米

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
即開即用的Lomography Simple Use即可拍底片相機，搭配潛水殼可用於10米深的水底拍攝。圖／Lomography提供
即開即用的Lomography Simple Use即可拍底片相機，搭配潛水殼可用於10米深的水底拍攝。圖／Lomography提供

在家悶壞了，出門活動肯定想要趕快多拍點照留下紀念，Canon近期推出全新掌上型手機印相機，讓人可以隨時印出手機拍攝的美照；Lomography則為了喜愛海洋的生活玩家獻上可以潛入水中的即可拍相機，保存回憶更讓生活增添不同樂趣。

Canon全新僅有445克的掌上型手機印相機SELPHY SQUARE QX10，日系菱格紋外型極美，手機拍完修好圖、Wi-Fi連線即可一鍵印出手機美照。主打年輕族群，預設IG風格風格正方形規格、相片紙也是貼紙，印完撕開就可以貼在手帳本、卡片超完用；採用熱昇華高畫質256色階列印，搭配照片表面透明膠片保護處理，阻隔油、灰塵及水等外在影響，呈顯鮮豔真實色彩同時，長久保存珍貴回憶；內建電池走到哪印到哪，單次充電可支援列印20張照片以上，亦可透過行動電源輕鬆充電；無需等待顯影，43秒內完成精準列印；除了手機後製，亦可透過Canon專屬SELPHY Photo Layout 2.0 App選邊框、濾鏡、貼圖，還有雪花、愛心或星芒等超美浮水印可選擇。

迎接夏日，Lomography也推出Simple Use即可拍加上全新潛水殼版，帶著即開即用底片相機潛到10米深的水底，就能隨手記錄水中的美妙風景。預載了在任何光源都能展現明亮的色彩的ISO 400彩色負片；或可拍攝土紅色、杏子和紫羅蘭色調的LomoChrome紫色負片兩種版本。除了水中攝影，亦可從潛水殻取出用於各種場合，像是獨特的街拍及人像作品。拍完相機附上的第一卷底片之後，你可為它換上ISO 400以上的新底片，也可以替換全新的Simple Use即可拍放入潛水殼中，還有黑白底片、Metropolis冷調負片版本可選擇。

即日起至5月31日止，Canon SELPHY SQUARE QX10＋XS-20L耗材套組上市優惠價4,990元。圖／Canon提供
即日起至5月31日止，Canon SELPHY SQUARE QX10＋XS-20L耗材套組上市優惠價4,990元。圖／Canon提供
Canon SELPHY SQUARE QX10掌上型手機印相機，提供甜心粉、清新白、時尚黑3色。圖／Canon提供
Canon SELPHY SQUARE QX10掌上型手機印相機，提供甜心粉、清新白、時尚黑3色。圖／Canon提供
Lomography Simple Use即可拍潛水殼版，建議售價1,350元。圖／Lomography提供
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