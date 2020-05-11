粉色正夯！Canon推IG風印相機 Lomo防水即可拍能潛10米

在家悶壞了，出門活動肯定想要趕快多拍點照留下紀念，Canon近期推出全新掌上型手機印相機，讓人可以隨時印出手機拍攝的美照；Lomography則為了喜愛海洋的生活玩家獻上可以潛入水中的即可拍相機，保存回憶更讓生活增添不同樂趣。

Canon全新僅有445克的掌上型手機印相機SELPHY SQUARE QX10，日系菱格紋外型極美，手機拍完修好圖、Wi-Fi連線即可一鍵印出手機美照。主打年輕族群，預設IG風格風格正方形規格、相片紙也是貼紙，印完撕開就可以貼在手帳本、卡片超完用；採用熱昇華高畫質256色階列印，搭配照片表面透明膠片保護處理，阻隔油、灰塵及水等外在影響，呈顯鮮豔真實色彩同時，長久保存珍貴回憶；內建電池走到哪印到哪，單次充電可支援列印20張照片以上，亦可透過行動電源輕鬆充電；無需等待顯影，43秒內完成精準列印；除了手機後製，亦可透過Canon專屬SELPHY Photo Layout 2.0 App選邊框、濾鏡、貼圖，還有雪花、愛心或星芒等超美浮水印可選擇。