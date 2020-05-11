香奈兒最新主打款大菱格紋CHANEL 19包怎麼拎都帥！

香奈兒旗下標誌性的包款都與數字有關，從以前的2.55到近年來的31包等等，他們是數字也是密碼，描述著包款的誕生日期和香奈兒康朋總店的地址，都是非常有代表性的包款。而去年這個數字家族又加入了新的成員—用推出年份命名的CHANEL 19包，這個命名方式同時也再次向1955年二月所創作的2.55包款致意。

日前香奈兒推出了CHANEL 19包最新形象廣告，找來三位繆思女神入鏡演出。分別是備受矚目的品牌最新代言人，星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、加拿大女演員泰勒羅素（Taylor Russell）以及法國女演員瑪琳華特（Marine Vacth）。整體拍攝構思則是由名導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）與香奈兒服飾名品部藝術總監（Artistic Director of Fashion Collections）維吉妮維婭（Virginie Viard）共同操刀，史蒂芬梅塞爾（Steven Meisel）掌鏡，展現出有著多樣性格面相的品牌特性。