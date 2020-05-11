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香奈兒最新主打款大菱格紋CHANEL 19包怎麼拎都帥！
香奈兒旗下標誌性的包款都與數字有關，從以前的2.55到近年來的31包等等，他們是數字也是密碼，描述著包款的誕生日期和香奈兒康朋總店的地址，都是非常有代表性的包款。而去年這個數字家族又加入了新的成員—用推出年份命名的CHANEL 19包，這個命名方式同時也再次向1955年二月所創作的2.55包款致意。
日前香奈兒推出了CHANEL 19包最新形象廣告，找來三位繆思女神入鏡演出。分別是備受矚目的品牌最新代言人，星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、加拿大女演員泰勒羅素（Taylor Russell）以及法國女演員瑪琳華特（Marine Vacth）。整體拍攝構思則是由名導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）與香奈兒服飾名品部藝術總監（Artistic Director of Fashion Collections）維吉妮維婭（Virginie Viard）共同操刀，史蒂芬梅塞爾（Steven Meisel）掌鏡，展現出有著多樣性格面相的品牌特性。
其實從CHANEL 19包的設計就可以明顯感受出更活潑年輕的風格，大菱格紋車縫線、便利的翻蓋設計和柔軟皮革面料，搭配雙C皮穿鍊Logo與背帶，簡約俐落，還帶點帥氣。外型輪廓沒有那麼硬挺，但更隨興有型。小羊皮、丹寧布、甚至是斜紋軟呢等面料，呼應香奈兒服裝的各種經典設計，除了肩背款也有腰包等多尺寸和款式。瑪格麗特庫利表示「拿著CHANEL 19包，我覺得自己又更酷了。」廣告也特別採用色彩鮮豔明亮的形象，來凸顯CHANEL 19包款象徵的自由奔放態度。
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