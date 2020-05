孫芸芸、李函都在背 今年「腋下包」就是紅到人手一咖

復古的潮流總是不斷變化,近年來流行各種70年代風格的側背、斜跨包,到了2020年則是吹起有「腋下包」(或肩下包)之稱的單肩背包熱潮。這種率性往肩上一掛的的包款在90年代、2000年時期非常受到歡迎,今年品牌們無論是推出復刻經典款或是嶄新的兩用設計,都讓年輕消費者再度認識這種曾經風靡一時的流行風格。

帶起這波「腋下包」風潮的,首推PRADA的Hobo包。這款1999年推出的尼龍包款在今年大舉回歸,PRADA帶來各種夢幻色彩的Re-Edition Hobo包,有粉紅、粉藍、黃和經典黑等等,也有抓皺的款式,包括義大利網紅Chiara Ferragni、名模Kendall Jenner等人都搶背,也迅速成為IG熱門的洗版包款之一。

另外,超模凱亞葛柏之前背上街的則是PRADA復刻2000年設計的Sidonie包款,近期又延伸推出進階版,把原本的皮革背帶改成金屬鍊帶,同樣提供粉紅、紅、藍等多種色彩,台灣KOL李函、歌手吳卓源最近也都曬出這款新包的穿搭照。

BALENCIAGA在去年秋冬全新打造了一款「沙漏包」HOURGLASS,用特殊的半月形設計搭配懸垂的金屬B字磁性搭扣展現獨特個性,也重現了品牌標誌性的沙漏形曲線。剛開始推出了附提把的肩背、斜跨包款式,今年春夏最新推出黑、白色鱷魚壓紋的腋下包。