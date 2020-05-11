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孫芸芸、李函都在背 今年「腋下包」就是紅到人手一咖

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
今年吹起有「腋下包」（或肩下包）之稱的單肩背包熱潮。圖／品牌提供、摘自IG
今年吹起有「腋下包」（或肩下包）之稱的單肩背包熱潮。圖／品牌提供、摘自IG

復古的潮流總是不斷變化，近年來流行各種70年代風格的側背、斜跨包，到了2020年則是吹起有「腋下包」（或肩下包）之稱的單肩背包熱潮。這種率性往肩上一掛的的包款在90年代、2000年時期非常受到歡迎，今年品牌們無論是推出復刻經典款或是嶄新的兩用設計，都讓年輕消費者再度認識這種曾經風靡一時的流行風格。

帶起這波「腋下包」風潮的，首推PRADA的Hobo包。這款1999年推出的尼龍包款在今年大舉回歸，PRADA帶來各種夢幻色彩的Re-Edition Hobo包，有粉紅、粉藍、黃和經典黑等等，也有抓皺的款式，包括義大利網紅Chiara Ferragni、名模Kendall Jenner等人都搶背，也迅速成為IG熱門的洗版包款之一。

另外，超模凱亞葛柏之前背上街的則是PRADA復刻2000年設計的Sidonie包款，近期又延伸推出進階版，把原本的皮革背帶改成金屬鍊帶，同樣提供粉紅、紅、藍等多種色彩，台灣KOL李函、歌手吳卓源最近也都曬出這款新包的穿搭照。

BALENCIAGA在去年秋冬全新打造了一款「沙漏包」HOURGLASS，用特殊的半月形設計搭配懸垂的金屬B字磁性搭扣展現獨特個性，也重現了品牌標誌性的沙漏形曲線。剛開始推出了附提把的肩背、斜跨包款式，今年春夏最新推出黑、白色鱷魚壓紋的腋下包。

近幾季人氣包款一個接一個推出的BOTTEGA VENETA，在去年早秋以米蘭市中心新古典主義風格建築和平之門Arco della Pace為靈感，並將經典編織元素重新詮釋打造了The Arco包款，除了有大尺寸的包款之外，其中The Arco 33的背帶剛好就是腋下包的長度，中小尺寸的立體包身也更顯俏麗。此外，今年新推出的Chain Pouch、Shoulder Pouch，也都是主打單肩背的當紅包款。

Re-edition 2000 紅色Hobo包，21,500元。圖／PRADA提供
Re-edition 2000 紅色Hobo包，21,500元。圖／PRADA提供
海莉鮑德溫背Chain Pouch金屬鍊環肩包。圖／BOTTEGA VENETA提供
海莉鮑德溫背Chain Pouch金屬鍊環肩包。圖／BOTTEGA VENETA提供
超模凱亞葛柏背PRADA復刻2000年設計的Sidonie包款上街，最近這款包又推出延伸版的金屬鍊帶款。圖／PRADA提供
超模凱亞葛柏背PRADA復刻2000年設計的Sidonie包款上街，最近這款包又推出延伸版的金屬鍊帶款。圖／PRADA提供
春夏最新款鱷魚壓紋肩下包，58,500元。圖／BALENCIAGA提供
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The Chain Pouch小牛皮金屬鏈環肩包_TWD$114,600 (1) (2)
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孫芸芸示範BOTTEGA VENETA今年新推出的Shoulder Pouch包。圖／摘自IG
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法國小牛皮Arco 33，10萬6,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
法國小牛皮Arco 33，10萬6,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Re-edition 2005系列手提包，23,000元。圖／PRADA提供
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名模Kendall Jenner背PRADA Re-edition Hobo包，21,500元。圖／PRADA提供
名模Kendall Jenner背PRADA Re-edition Hobo包，21,500元。圖／PRADA提供
The Arco 33的背帶剛好就是腋下包的長度，中小尺寸的立體包身也更顯俏麗。圖／摘自IG
The Arco 33的背帶剛好就是腋下包的長度，中小尺寸的立體包身也更顯俏麗。圖／摘自IG
春夏最新款鱷魚壓紋肩下包，58,500元。圖／BALENCIAGA提供
春夏最新款鱷魚壓紋肩下包，58,500元。圖／BALENCIAGA提供
Gaufrè尼龍手提袋，25,500元。圖／PRADA提供
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BOTTEGA VENETA今年新推出的Chain Pouch包。圖／BOTTEGA VENETA提供
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Sidonie粉膚色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie粉膚色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
KOL李函示範Sidonie金屬鍊帶肩背包。圖／摘自IG
KOL李函示範Sidonie金屬鍊帶肩背包。圖／摘自IG
游鴻明女兒游宇潼拎PRADA Re-edition Hobo包出席活動。圖／PRADA提供
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模特兒簡愷蒂拎PRADA Re-edition Hobo包。圖／摘自IG
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Sidonie藍色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
Sidonie藍色金屬鍊帶肩背包，70,000元。圖／PRADA提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／BOTTEGA VENETA提供
歌手吳卓源示範Sidonie金屬鍊帶肩背包。圖／摘自IG
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Re-Edition 2000 粉色Hobo包，21,500元。圖／PRADA提供
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