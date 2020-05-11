孫芸芸、李函都在背 今年「腋下包」就是紅到人手一咖
復古的潮流總是不斷變化，近年來流行各種70年代風格的側背、斜跨包，到了2020年則是吹起有「腋下包」（或肩下包）之稱的單肩背包熱潮。這種率性往肩上一掛的的包款在90年代、2000年時期非常受到歡迎，今年品牌們無論是推出復刻經典款或是嶄新的兩用設計，都讓年輕消費者再度認識這種曾經風靡一時的流行風格。
帶起這波「腋下包」風潮的，首推PRADA的Hobo包。這款1999年推出的尼龍包款在今年大舉回歸，PRADA帶來各種夢幻色彩的Re-Edition Hobo包，有粉紅、粉藍、黃和經典黑等等，也有抓皺的款式，包括義大利網紅Chiara Ferragni、名模Kendall Jenner等人都搶背，也迅速成為IG熱門的洗版包款之一。
另外，超模凱亞葛柏之前背上街的則是PRADA復刻2000年設計的Sidonie包款，近期又延伸推出進階版，把原本的皮革背帶改成金屬鍊帶，同樣提供粉紅、紅、藍等多種色彩，台灣KOL李函、歌手吳卓源最近也都曬出這款新包的穿搭照。
BALENCIAGA在去年秋冬全新打造了一款「沙漏包」HOURGLASS，用特殊的半月形設計搭配懸垂的金屬B字磁性搭扣展現獨特個性，也重現了品牌標誌性的沙漏形曲線。剛開始推出了附提把的肩背、斜跨包款式，今年春夏最新推出黑、白色鱷魚壓紋的腋下包。
近幾季人氣包款一個接一個推出的BOTTEGA VENETA，在去年早秋以米蘭市中心新古典主義風格建築和平之門Arco della Pace為靈感，並將經典編織元素重新詮釋打造了The Arco包款，除了有大尺寸的包款之外，其中The Arco 33的背帶剛好就是腋下包的長度，中小尺寸的立體包身也更顯俏麗。此外，今年新推出的Chain Pouch、Shoulder Pouch，也都是主打單肩背的當紅包款。
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