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2020新表／ 傳說成真！ ZENITH復刻密室「暗影」腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表配備灰色計時盤和測速刻度，與深邃的表殼相得益彰。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表配備灰色計時盤和測速刻度，與深邃的表殼相得益彰。圖／真力時提供

有種歷史傳說是這樣的產生的：它可能曾經出現，但因為未曾留下太多歷史足跡，所以口耳相傳、染上更多神秘的色彩。真力時（ZENITH）「暗影」腕表就是這樣的一枚腕表。據說，真力時推出史上首款自動上鍊高振頻計時機芯EL PRIMERO後不久，於1970年設計並製作了一款當時相對不主流的黑色精鋼手上鍊計時碼表。既是原型（prototype），數量自然不多，且因從未正式生產或銷售，相關紀錄非常稀少，僅在表廠製表師和資深員工成為傳聞。

去年品牌歡慶經典EL PRIMERO機芯50週年，當年創作出這枚機芯的查理斯維爾莫（CHARLES VERMOT）的秘密閣樓重新開啟，在各式文件資料中發現一個匣盒，打開竟是這枚幾乎已經成為傳說的黑色計時碼表原型。於是表廠也決定重啟並完成當年開發出原型但尚未能上市的計畫，為這枚傳奇劃上句點。

復刻版的CHRONOMASTER「暗影」腕表並未直接複製當時的材質與設計，而是結合50年後的全新技術：37毫米的表殼從黑色塗層表面處理的精鋼材質，進化為微噴砂處理的鈦金屬，經啞光打磨後呈現深灰色的光澤。當年的手上鍊計時機芯則改為深受歡迎且迄今為止最多產的經典EL PRIMERO自動上鍊計時機芯。灰色計時盤與測速刻度、綠色夜光的白色指針和鑲貼時標，都使讀時清晰方便。配稱覆有Cordura尼龍布料的黑色橡膠表帶、綴以白色縫線，則顯復古優雅。

ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表，定價8,000瑞士法郎。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表，定價8,000瑞士法郎。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表深受1970年黑色計時碼錶原型的啟發。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表深受1970年黑色計時碼錶原型的啟發。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表，定價8,000瑞士法郎。圖／真力時提供
ZENITH CHRONOMASTER復刻版「暗影」腕表，定價8,000瑞士法郎。圖／真力時提供

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