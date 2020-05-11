2020新表／ 傳說成真！ ZENITH復刻密室「暗影」腕表

有種歷史傳說是這樣的產生的：它可能曾經出現，但因為未曾留下太多歷史足跡，所以口耳相傳、染上更多神秘的色彩。真力時（ZENITH）「暗影」腕表就是這樣的一枚腕表。據說，真力時推出史上首款自動上鍊高振頻計時機芯EL PRIMERO後不久，於1970年設計並製作了一款當時相對不主流的黑色精鋼手上鍊計時碼表。既是原型（prototype），數量自然不多，且因從未正式生產或銷售，相關紀錄非常稀少，僅在表廠製表師和資深員工成為傳聞。

去年品牌歡慶經典EL PRIMERO機芯50週年，當年創作出這枚機芯的查理斯維爾莫（CHARLES VERMOT）的秘密閣樓重新開啟，在各式文件資料中發現一個匣盒，打開竟是這枚幾乎已經成為傳說的黑色計時碼表原型。於是表廠也決定重啟並完成當年開發出原型但尚未能上市的計畫，為這枚傳奇劃上句點。