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溫柔浪潮來襲 打破性別「粉」厲害

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
粉色小型粗鍊肩背包。圖／CHARLES & KEITH提供
粉色小型粗鍊肩背包。圖／CHARLES & KEITH提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4月中曾帶領團隊，特地戴上粉紅色口罩在鏡頭前合照，意外讓全台颳起一陣「粉紅色潮流」，希望傳遞顏色不分性別，只要你喜歡，男生也可以穿粉紅色。而這股粉色浪潮，也在今夏來襲，台灣正吹起粉紅力量的溫暖旋風。

散發浪漫的粉紅色不再只是女生專屬，男生也可以穿得很有個性。adidas今夏有多款男性粉色單品，像是品牌攜手NBA火箭隊一哥James Harden推出全新GEEK UP系列服飾，就是一款粉色T恤，另還有二款「4D 1.0系列」球鞋，也有二款粉色設計，一款是以綠底做搭配，另一款則是以黑底來呈現。

adidas今夏有多款男性粉色單品，品牌攜手NBA火箭隊哈登推出全新GEEK UP系列服飾。圖／adidas提供
adidas今夏有多款男性粉色單品，品牌攜手NBA火箭隊哈登推出全新GEEK UP系列服飾。圖／adidas提供

此外，運動服飾品牌FILA、ASICS，以及戶外品牌始祖鳥和高球品牌TaylorMade，本季從灰粉、橘粉到櫻花粉，部分服飾和鞋款也都染上了粉紅色。

夏日T恤。圖／FILA提供
夏日T恤。圖／FILA提供

法國人文有機保養品牌absolution本季的粉紅色新作，則是源於自然，全新推出的「玫瑰石英刮痧板」，訴求以100%天然玫瑰石英打造，透過按摩，可放鬆平衡臉部以及頸部肌肉。

玫瑰石英刮痧板。圖／absolution提供
玫瑰石英刮痧板。圖／absolution提供

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也主張，看起來夢幻甜美的粉紅色，其實是個溫柔又堅強的顏色，且和所有的顏色都能搭配之外，不論男女老少，身上只要點綴了粉紅色，時尚度和好感度都會大大提升。

CHARLES & KEITH今夏亦有多款不同設計風格的粉紅色包款，帶來風格迥異的時髦態度。

粉紅蘋果酥。圖／微熱山丘提供
粉紅蘋果酥。圖／微熱山丘提供

其中，「小型粗鍊條包」更是詢問度超高的爆紅包款，以帶著柔膚色調的粉紅色更添氣質，霧面處理的粗鍊條搭配同色皮質包身，低調中展現高質感，且搭配風琴包身的設計讓容量大增，時髦度與實用性兼具的特性，是此包款大受歡迎的原因。

另一款「絲巾掀蓋手提包」以淡雅粉嫩的撞色設計點綴多彩扭結絲巾，將溫柔與活力展現於日常造型中，約會、通勤都適用。「鱷魚紋中型手提包」，則是以氣質滿分的粉膚色澤來呈現，加上鱷魚壓紋質感，更添一絲高雅特質。方便收納的中型尺寸，是相當實用性的隨身包款。

絲巾掀蓋手提包。圖／CHARLES & KEITH提供
絲巾掀蓋手提包。圖／CHARLES & KEITH提供

由團團選品引進的法國訂製帆布包袋品牌L/UNIFORM，最為人津津樂道之處，在其獨特耐用的紮實帆布布料均有防水、防髒的塗層，且為確保其機能性，品牌包袋從設計到製造都是在自己位於法國卡爾卡松（Carcassonne）的工坊生產，每一個生產步驟都經過技藝高超的工匠之手。

而L/UNIFORM最經典的包袋，就屬「No°43側背包」，是品牌全年熱銷的人氣包款，今年夏天，台北旗艦店特別引進夏日配色「米白×粉紅」，清新愜意的舒爽配色，讓人體驗低調時髦的穿搭雅致。

L/UNIFORM最經典的包袋，就屬「No°43側背包」，今年夏天，台北旗艦店特別引進夏日新配色「米白×粉紅」。圖／團團精品提供
L/UNIFORM最經典的包袋，就屬「No°43側背包」，今年夏天，台北旗艦店特別引進夏日新配色「米白×粉紅」。圖／團團精品提供

德國飾品THOMAS SABO今夏則是推出造型就像一份等著被拆封的驚喜禮物，「愛的禮物」系列搭配溫柔色澤的粉水晶主石，有項鍊、手鍊、戒指、耳環。

愛的禮物耳環。圖／THOMAS SABO提供
愛的禮物耳環。圖／THOMAS SABO提供

日本知名骨瓷NARUMI則推出全新「Aurora粉紅極光」系列，運用柔美的粉紅色，搭配繁複精緻的蕾絲圖案設計，以及金邊裝飾，凸顯了高雅氣質，其中二人份午茶六件組（杯盤組*2 + 21公分盤*2），送禮自用都適合，在家就可以享用下午茶。

Aurora粉紅極光系列餐瓷。圖／NARUMI提供
Aurora粉紅極光系列餐瓷。圖／NARUMI提供

台灣甜點品牌微熱山丘也推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹上紅寶石巧克力，為蘋果酥原有甜而不膩的清香，以具有天然果香的獨特巧克力增添柔順口感，即日起於品牌官網及全台實體通路正式上市。

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