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等了6年！「藏壽司」首度進軍「宜蘭」
宜蘭民眾，以後也可以輕鬆吃到「藏壽司」了！來自日本的連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」，繼即將進駐竹北之後，預計將再開設「宜蘭新月店」，此分店也是藏壽司登台6年後，首度進軍宜蘭。
來自日本大阪的藏壽司，創業至今已有超過40年的歷史，為日本三大連鎖迴轉壽司品牌之一，在全球累積超過400餘間分店。2014年，藏壽司首度登台，店內提供百餘款的壽司、炸物、點心等料理。其中最具代表性的特色，就是顧客每吃5盤，就可憑空盤兌換免費抽獎一次，有機會獲得各種具有特色或是知名卡通聯名的紀念品，因此受到許多家庭客群歡迎。
隨著登台6年，目前藏壽司在台開設有24間門市，包括台北、新北、台中、高雄等地均有分店，其中鄰近新竹高鐵站的「竹北文興店」，將採雙層樓的設計，目前已進入籌備階段。而藏壽司日前也在求職網站上，發布「宜蘭新月店」的徵才訊息，透露出進軍宜蘭的動態。從店名來看，估計將會落腳於宜蘭新月廣場。待宜蘭店開幕後，勢必也會提供當地民眾的用餐新選擇。
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