聽新聞
test
0:00 / 0:00
辣珍珠＋火雞！貢茶「珍珠刈包」 還有奶蓋、起司口味
連鎖飲品店「貢茶」，延續日前的珍珠風潮，並且結合台灣的早餐文化，在指定門市規劃出「Gong Morning」早餐系列新品」，將辣味珍珠結合刈包、起司、生菜等食材，新推出一系列「迷你珍珠包」，還同步推出含有維他命B1、B2、薑黃等配方的「黃金晨光飲」系列。另還能享有套餐89元的組合優惠價。
台灣代表性的「珍珠奶茶」，去年在日本掀起一波強烈風潮，不只珍奶店門口大排長龍，還衍生出許多創意珍珠系料理。貢茶本次將傳統的刈包化身為草莓風味貝殼，搭配獨創的辣味珍珠、黑胡椒火雞肉、蛋片與生菜，推出「黑胡椒火雞肉辣味珍珠包」，還有以原味珍珠搭配馬茲瑞拉起司、切達起司的「日出蛋燒珍珠包」，以及用珍珠搭配奶蓋而成的「原味奶蓋珍珠包」，帶來新奇的創意滋味，每款售價45～55元。
新款飲品中的「黃金咖啡拿鐵」，以拿鐵為基底，再加入含有維他命B1、B2、薑黃等成分的機能配方，帶來一天的活力，選擇半糖還可化身復古味鮮乳咖啡，每杯70元起。「黃金芒果綠茶」則是將芒果、綠茶與機能配方調和而成，每杯55元起，另外還有黃金鮮活綠茶、黃金鮮奶綠、黃金美式咖啡等系列飲品。
本次的黃金早餐系列於高雄五福店、淡水捷運店、台中高鐵店3家門市獨家限定販售。任選一款小杯黃金晨光飲搭配珍珠包，售價89元。五福店在中午11:00後，購買珍珠包搭配飲品，可享20元折扣優惠。另外高雄自強店則僅供應黃金晨光飲系列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言