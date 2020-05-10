辣珍珠＋火雞！貢茶「珍珠刈包」 還有奶蓋、起司口味

連鎖飲品店「貢茶」，延續日前的珍珠風潮，並且結合台灣的早餐文化，在指定門市規劃出「Gong Morning」早餐系列新品」，將辣味珍珠結合刈包、起司、生菜等食材，新推出一系列「迷你珍珠包」，還同步推出含有維他命B1、B2、薑黃等配方的「黃金晨光飲」系列。另還能享有套餐89元的組合優惠價。

台灣代表性的「珍珠奶茶」，去年在日本掀起一波強烈風潮，不只珍奶店門口大排長龍，還衍生出許多創意珍珠系料理。貢茶本次將傳統的刈包化身為草莓風味貝殼，搭配獨創的辣味珍珠、黑胡椒火雞肉、蛋片與生菜，推出「黑胡椒火雞肉辣味珍珠包」，還有以原味珍珠搭配馬茲瑞拉起司、切達起司的「日出蛋燒珍珠包」，以及用珍珠搭配奶蓋而成的「原味奶蓋珍珠包」，帶來新奇的創意滋味，每款售價45～55元。

新款飲品中的「黃金咖啡拿鐵」，以拿鐵為基底，再加入含有維他命B1、B2、薑黃等成分的機能配方，帶來一天的活力，選擇半糖還可化身復古味鮮乳咖啡，每杯70元起。「黃金芒果綠茶」則是將芒果、綠茶與機能配方調和而成，每杯55元起，另外還有黃金鮮活綠茶、黃金鮮奶綠、黃金美式咖啡等系列飲品。