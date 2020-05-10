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影／我國振動管制法「難產」 看看日韓怎麼做
我國振動管制法草案提出超過32年，至今沒有具體進度，相較日本40多年前就納管振動來源，在振動管制區內超過一定標準，可罰1年徒刑併科50萬日元；南韓則根據不同地區性質及時段，設定不同的振動排放標準，違規最高可罰200萬韓元。
為維護居家生活安寧，日本40多年前制定振動規制法，可在住宅區、醫院、學校等寧靜敏感地區畫設振動管制區，管制區內的工廠、事業場所若振動超過管制標準，且未限期改善，可處以1年以下徒刑併科50萬日元以下罰金。
日本也規定，汽車在道路行駛、新幹線鐵路產生的振動超過標準時，主管機關應實施鋪裝、修繕道路甚至緊急措施，以改善振動幅度。
南韓10多年前將噪音和振動設在同一套母法管制，工廠、營業場所在不同地區、不同時段的振動排放標準都不同，住宅區、保護區、娛樂觀光發展區最嚴格，其次為半住宅區、市區、農林用地，最後是商業區和工業區，晚上10時至隔天清晨6時又比其他時段更嚴格。
在南韓若違反振動排放標準，初次可罰100萬韓元，第二次、第三次加重罰至140萬至200萬韓元。為加強振動管制，若振動場所沒有環境技師證照，還可罰200萬元至300萬韓元。
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