快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／我國振動管制法「難產」 看看日韓怎麼做

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
日本東京一處工程基地在大門口設置噪音、振動電子量測表，即時呈現施工現況。記者吳姿賢／攝影
日本東京一處工程基地在大門口設置噪音、振動電子量測表，即時呈現施工現況。記者吳姿賢／攝影

我國振動管制法草案提出超過32年，至今沒有具體進度，相較日本40多年前就納管振動來源，在振動管制區內超過一定標準，可罰1年徒刑併科50萬日元；南韓則根據不同地區性質及時段，設定不同的振動排放標準，違規最高可罰200萬韓元。

為維護居家生活安寧，日本40多年前制定振動規制法，可在住宅區、醫院、學校等寧靜敏感地區畫設振動管制區，管制區內的工廠、事業場所若振動超過管制標準，且未限期改善，可處以1年以下徒刑併科50萬日元以下罰金。

日本也規定，汽車在道路行駛、新幹線鐵路產生的振動超過標準時，主管機關應實施鋪裝、修繕道路甚至緊急措施，以改善振動幅度。

南韓10多年前將噪音和振動設在同一套母法管制，工廠、營業場所在不同地區、不同時段的振動排放標準都不同，住宅區、保護區、娛樂觀光發展區最嚴格，其次為半住宅區、市區、農林用地，最後是商業區和工業區，晚上10時至隔天清晨6時又比其他時段更嚴格。

在南韓若違反振動排放標準，初次可罰100萬韓元，第二次、第三次加重罰至140萬至200萬韓元。為加強振動管制，若振動場所沒有環境技師證照，還可罰200萬元至300萬韓元。

日本 南韓

延伸閱讀

不滿被封廠 特斯拉總部、工廠擬出走加州

南韓新冠肺炎患者新增34例 創1個月來新高

南韓新冠肺炎 濟州島出現夜店群聚案例

韓職／華爾街郵報介紹10支球隊 南韓洋基是起亞虎

相關新聞

梅雨季第一道鋒面加對流旺盛 15縣市大雨特報

中央氣象局針對15縣市發布大雨特報。氣象局說，受到梅雨季第一道鋒面影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天台灣各地山區有...

吳德榮：今防小範圍劇烈天氣 低壓雲系發展有機會成颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面已南下，各地雲量增多；除了南部、其他各地...

自己的空氣自己救 公民社群推空氣盒子

台灣民眾對空氣品質的追求，催生出了「空氣盒子」，運用微型感測器與大數據偵測空氣汙染，在網路上公布當下的空氣狀況。這項技術領先全球，使台灣擁有豐富的數據分析，成為國際的典範，吸引各國來台取經與合作。

午夜書店的最後一頁 誠品敦南店熄燈號

誠品創辦人吳清友，38歲那年生了一場重病，在手術室歷經失血與搶救，走過生死邊緣，再次睜開雙眼的他，開始思考生命過去所追尋的背後意義。他發現，自己不只想開一間人文藝術書店，還想創立一處「心靈停泊的場所」，用書本、音樂、畫作營造靜謐的氛圍，歡迎每一個渴望靠岸休息的靈魂。

南投連兩震！最大震度雲林三級 彰化嘉義也有感

南投連兩震！根據氣象局地震報告，晚間8時32分和8時35分，南投縣竹山鎮發生規模分別3.8和3.5的小區域有感地震，地震...

醫坦言不喜歡過母親節 30年前病母堅持旅遊原因讓他超心痛

昨天是母親節，家家戶戶都在歡慶感謝母親。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金卻坦言，「不喜歡過母親節，甚至想逃避母親節」，原因是他的母親在他17歲時生病，當年因為等不到瓣膜置換手術而過世，他表示，失去至親的痛，即使過了30年依然走不出傷痛，也因此讓他理解到「當病人無法救治時，要記得救家屬」。

他疑似誤買「靈車」改造的露營車 網友：不用吹冷氣就涼

一名男子在台中買了一台改裝露營車，由於內部出問題牽去修車廠，竟被師傅說這疑似是從靈車改造的，諮詢幾個禮儀業者也都說很像，他將相片PO上網請網友鑑定。 一名網友在PTT發文，他最近到台中某車行購入

近六成保母年過50歲人力恐短缺 托盟籲招募新生代

台灣育兒女性勞動參與率持續創新高，反映國人有一定程度的托育需求，不過我國居家保母年齡結構偏老，近六成的保母年齡超過50歲...

他問旅遊去綠島還是蘭嶼 網答案一致大推：會想再去

因疫情緣故國內旅遊大受影響，疫情指揮中心指揮官陳時中說，將與交通部研議防疫旅遊，期盼讓民眾玩得開心，而近日也有網友問起，若要到離島旅遊的話，應選擇蘭嶼還是綠島，對此網友直言，「綠島不錯但蘭嶼無敵」。

【測速照妖鏡2】區間測速當萬靈藥 專家：先檢討速限合理性

2年前從新北市萬里隧道開始的區間測速，截至5月已有9縣市、18處路段執法，後續還有屏東、宜蘭、花蓮共5個路段將跟進。交通部統計，區間測速實施路段，違規超速件數、平均車速，實施前後都有明顯落差；不過專家提醒，區間測速固然便利，但不應迷信當成防範交通事故的萬靈藥。

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

又有死傷事故。台鐵說，2254次區間車於楊梅車站 = 埔心車站間發生行人入侵路線事件，該車次及北段部份列車將延遲。

加速台74線大屯區三匝道工程 林佳龍：草湖最快8月動工

急民所急。交通部長林佳龍說，行政作業平行推進，將加速落實台中市台74線大屯區三項匝道工程，目前大里的草湖匝道進度最快，最...

熱門新聞

女車長貼文自曝「故意不播音」惡搞乘客 台鐵擬記過並調離現職

一個便當999！老乾杯「A5和牛便當」開賣 外帶88折

今防劇烈天氣！低壓雲系可能成颱 各國模擬路徑曝光

唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制

在北海道國道旁撿到「幼犬」經鑑定竟是隻小狐狸

熱帶擾動最快今變熱帶低壓 氣象局估周六起影響台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。