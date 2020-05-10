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一次5種顏色可挑選 蘇菲雅婚紗推立體蕾絲口罩
防疫時期許多服裝品牌都加入了製作口罩的陣容，之前才看過芝加哥婚紗品牌Jasmine Galleria打造的蕾絲口罩，近日台灣Sophia Ritz蘇菲雅婚紗發表秋冬系列新品的同時，也推出了進口蕾絲訂製口罩，舒適又兼顧時尚造型面。
蘇菲雅婚紗嚴選進口蕾絲和二重紗製作出立體蕾絲口罩， 外層以精美進口蕾絲設計，內層則使用親膚性的純棉二重紗訂製，透氣又方便清洗。顏色部分有純淨白色、優雅裸膚色、夢幻粉色、經典黑以及水藍色5種色選，適合搭配各種造型。
而在2020秋冬全新高級訂製系列禮服方面，蘇菲雅在面料材質上以有皮革觸感的硬挺緞面呈現出更立體的外型輪廓，細節處則是有手工花朵蕾絲、羽毛、漸層亮片、蝴蝶結、山茶花、烏干紗等增添細膩巧思。誇張造型的Statement Sleeve袖子延續時裝的時尚潮流，也搭配許多變化式斗篷罩衫與活動式袖子讓新娘可以更方便地隨意變換整體風格與型貌。而男士頂級訂製西服也以精緻的手工縫繡、珍珠滾邊和更立體與豐富的剪裁等方式彰顯華麗貴氣。
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