一次5種顏色可挑選 蘇菲雅婚紗推立體蕾絲口罩

防疫時期許多服裝品牌都加入了製作口罩的陣容，之前才看過芝加哥婚紗品牌Jasmine Galleria打造的蕾絲口罩，近日台灣Sophia Ritz蘇菲雅婚紗發表秋冬系列新品的同時，也推出了進口蕾絲訂製口罩，舒適又兼顧時尚造型面。

蘇菲雅婚紗嚴選進口蕾絲和二重紗製作出立體蕾絲口罩， 外層以精美進口蕾絲設計，內層則使用親膚性的純棉二重紗訂製，透氣又方便清洗。顏色部分有純淨白色、優雅裸膚色、夢幻粉色、經典黑以及水藍色5種色選，適合搭配各種造型。