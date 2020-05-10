叫「佳玲」、身份證有「5、2、0」　哞哞屋請吃A5和牛

你是佳鈴、嘉玲或是家齡嗎？提供火鍋、燒肉吃到飽的「哞哞屋和牛燒肉」，呼應全台防疫有成，自5月11日起推出一系列優惠方案。身份證字號有「5、2、0」或是名字有「佳、玲」同音字者，全桌可享指定飲料暢飲或再加贈「日本A5厚切和牛2片」。另外還有日本沖繩生啤無限暢飲的加價方案。

由單點制轉型成吃到飽餐廳的「哞哞屋」隸屬於馬辣集團旗下，店內供應有昆布火鍋與直火燒肉雙重吃法，提供美國SRF極黑和牛、澳洲M8黑毛和牛、美國經典1855 Prime冷藏安格斯黑牛雪花、西班牙伊比利豬等食材，還有挪威特級鮭魚、阿根廷巨大天使紅蝦等海鮮。為打造日式風格，店內還有櫻花造景、日式浴衣變裝體驗等活動。

自5月11日至6月10日期間，民眾2成人以上同行且預約吃到飽方案，加價98元，就可享「沖繩Orion原裝生啤酒」以及7款打卡系「繽紛沙瓦」無限暢飲。另外身份證字號若有「5、2、0」任一碼，或是姓名中有「佳、玲」或同音字任一字，即可享全桌指定飲料暢飲；若有兩碼或是兩字，全桌成人均可獲贈2片「日本A5厚切和牛」。（需出示身份證件）