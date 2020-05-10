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星雲大師：祝福天下母親 無量壽無量福
今天是母親節，為替天下母親祈福，佛光山以開山宗長星雲大師撰寫的「為母親祈願文」祝福全天下媽媽母親節快樂。文中祈求佛陀慈悲加被，願全天下母親「無量壽、無量福」，健康長壽、歡喜自在。
佛光山佛陀紀念館指出，有一種關愛無微不至，有一種情感真誠無私，有一種形象堪比菩薩，有一種守望執著堅持，那就是母親，謹以星雲大師撰寫的「為母親祈願文」表達祝福。
祈願文共609字，文中說，慈悲偉大的佛陀！我的母親年長了，為了家庭，為了子女，數十年來的付出，卻從未要求回報；今日我要把孝心，奉獻給我的母親。
文中還說，請原諒我當初的無知任性，帶給您傷心痛苦；請原諒我當初的蠻橫叛逆，帶給您牽掛失望。佛陀！容我再一次地祝福我的母親，願在您的佛光加被之下，無量壽，無量福。
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