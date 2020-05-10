煮給媽吃這樣最健康 營養師不藏私菜單全公開

新冠肺炎疫情稍稍趨緩，不過為維護民眾及病人的健康，不少醫療院所仍有相關陪病限制及探病人數，衛生福利部桃園醫院護理之家，為了讓住民媽媽們感受母親節的過節氣氛，特別由營養師打造一份母親節套餐。營養師不藏私、公開菜單，讓宅在家中的子女也能替媽媽準備一桌營養均衡的母親節大餐。

衛生福利部桃園醫院護理之家護理長張觀如表示，一年一度的母親節到來，今年雖無法像往年一樣舉辦大型慶祝活動，特別與醫院營養科攜手合作，特別為長期住護理之家的媽媽設計母親節套餐。

桃園醫院營養科營養師涂秀蓮說，桃醫護理之家的住民年紀多數大於65歲，為長者居多，因此在這組母親節套餐菜色上，設計概念考量食物質地、配合當令食材與均衡飲食，規畫出清蒸魚、地瓜條、蒜香地瓜葉及冬瓜蛤蜊湯，甜點部分則選擇，芝麻奶酪、水果、酸甜開胃桑甚汁等菜色。

涂秀蓮解釋，主菜以清蒸大比目魚即俗稱的圓鱈，肉質較軟嫩，容易入口，並以用地瓜條取代白米飯，增加纖維質與β胡蘿蔔素攝取量，蔬菜則使用營養豐富的地瓜葉，另外，湯品因蛤蜊中豐富的鋅，可以讓長者維持舌頭對味覺的靈敏度，清爽的冬瓜也增加纖維的攝取。

甜點推出芝麻奶酪，以鮮奶製作加入芝麻粉增加鈣質與香氣，酸甜開胃的桑椹汁更蘊藏豐富的花青素及植化素等抗氧化物，豐富的Ｂ群及維生素Ｃ也是民眾不可或缺的微量營養素，再搭配飯後水果哈密瓜。