火車上看星星？ 台鐵砸17億4年推5觀光列車 規畫曝光

為迎接2022鐵道觀光旅遊年到來，交通部長林佳龍連日在臉書釋放台鐵將有全新觀光列車的訊息，昨天更透露除了推出已曝光、將美學導入的「鳴日號」，原本要退役的阿公級列車「藍皮普快」也會改造成老派時尚的「藍皮解憂號」，另外還會打造英倫典雅「海風號」、樸實悠閒「山嵐號」，以及頂級豪華「鑽石奢華寢台列車」，讓旅客躺在車內看星空。消息一出，外界不免好奇是怎麼一回事，台鐵局表示，都還在規畫討論中。

本報曾報導，有解憂列車美譽的藍皮普快列車，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。台鐵今年拍板修復計畫，預計11月底修復完成第一批六輛，明年6月底完成剩下七輛。屆時以修復原貌為主，外觀塗裝採浪漫藍色。另外由於藍皮列車廁所氣味最為人詬病，決定將全改為符合人體工學的真空式馬桶。5月已完成招標文件，預計8月完成發包。

據台鐵最新內部資料顯示，2021年到2024年先後推出鳴日號、藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鑽石級奢華寢台列車。鳴日號為高端餐飲列車，設計像西式餐廳，會有米其林一星或必比登等級料理，以賣餐為主，賣票為輔；藍皮主打懷舊、慢行，將販售藍皮相關商品；海風號、山嵐號則為平價奢華列車，會有主題風格咖啡館或是特色地方料理，餐票並重；鑽石級奢華寢台列車則如移動豪宅，也會有米其林等級餐點。

其中，海風號由EMU100型改造，車廂風格為英倫風，木質是基本元素，預計會有水晶燈飾、金邊燭台、蘇格蘭紋和大面窗，預計2022年啟程。

山嵐號則由EMU300型改造，車廂風格採天然樸實風，稻田意象、暖色系、山林原木都是車廂內的基本元素，同樣預計2022年正式上路。至於鐵道迷最期待的鑽石級奢華寢台列車，會有豪華客房、巨面觀景窗、展望景觀車廂等，預計2024年推出。

根據台鐵預估，觀光車輛升級改造計畫整體耗資17億，其中建立觀光車隊占5.2億、鑽石級觀光列車10億，藍皮解憂列車1.8億。