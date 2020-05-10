有食譜！ 今天母親節 親自下廚幫媽媽滋補

今天是母親節，若考慮疫情不帶媽媽到外吃大餐，不妨親自下廚，煮幾道營養的中餐替長輩滋補一下，將捷金鬱金香酒店推薦使用台灣在地食材的養顏補氣料理。

中餐主廚劉尚閎表示，山藥蓮香龍膽斑，龍膽石斑肉質緊實彈牙，魚皮富含膠原蛋白。清蒸的料理適合長輩，帶有山藥及蓮子的香氣，不喜歡魚露或家中沒有常備此調味料的人，可以用醬油及味醂取代。

劉尚閎說，山藥、蓮子都是補氣、顧胃的食材，龍膽石斑養顏美容，最適合媽媽。

如果飯後大家繼續坐坐聊聊，捷金鬱金香酒店日式料理副領班葉偉國推薦一品小點「一口時蔬烘蛋」，只要有烤箱，作法不難。挑選幾樣喜歡的蔬菜切丁，慢火炒熱後，加入蛋液與起司拌勻，烤三、四十分鐘就出爐。沒有帕瑪森起司，市售的現成起司絲也可以，一小口吃起來沒有負擔。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢說，魚類含有較多的單元不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸少，「山藥蓮香龍膽斑」這道菜用蓮子及山藥是全穀根莖類，雖然有醣類，但纖維質高，相當營養。

她說，魚、山藥都非常軟嫰，適合牙口不好的長輩。「一口時蔬烘蛋」用油炒蔬菜並加入起司，熱量比前兩道中菜高一些，不過蛋、蔬菜類的營養價值豐富，例如南瓜就富含β-胡蘿蔔素。

●食譜

山藥蓮香龍膽斑（十人份）

材料：龍膽斑1隻、山藥3-4兩、蓮子1兩、蟲草3錢、髮菜0.5錢、蔥絲適量

調味料：魚露（可以醬油與味醂取代）、紹興酒

作法：

1. 龍膽斑去骨，魚肉切塊汆燙。

2. 蟲草、蓮子泡水10分鐘備用。

3. 山藥削皮、切成長條狀，汆燙。

4. 山藥鋪在蒸鍋底部，魚塊置於其上，再放上蟲草、蓮子、髮菜。

5. 半湯匙魚露以十倍的開水稀釋。不喜歡魚露的人，醬油及味醂各半匙，再以十倍開水稀釋。

6. 魚塊淋上稀釋的調味料，蒸8至10分鐘。

7. 起鍋前些許紹興酒提味，放上蔥絲點綴。

巴西磨菇養氣雞

材料：放山雞1隻（或半土雞、雞腿）、巴西磨菇1兩

調味料：鹽巴、紹興酒

作法：

1. 全雞去內臟，熱水汆燙，撈去浮沫。

2. 巴西磨菇泡水10分鐘備用。

3. 容器加2400 cc的水，水煮開以後，放入雞與磨菇燉煮。

4. 以1/4茶匙的鹽巴提味。

5. 至少慢火燉煮1個小時。建議煮1.5個小時讓氣味更佳。

6. 上桌前加些許紹興酒提味。

一口時蔬烘蛋

材料A：南瓜、洋蔥、蔥花、甜椒（蔬菜種類可依喜好）

材料B：蛋液40cc（約8個蛋)、餅乾或麵包、烘乾番茄、綠捲鬚

調味料：鹽巴5公克、橄欖油、西式帕瑪森起司（或超市販售的起司絲）

作法：

1. 蔬菜切丁，熱鍋以橄欖油，慢火炒熟。

2. 打勻蛋液，將蔬菜丁及帕瑪森司（重量比例1：1）一起調和均勻，倒入烤盤。

3. 烤箱預熱至150度-160度後，烤30-40分鐘，至烘蛋完成。

4. 以約一口大小的模具，分取烘蛋。

5. 模具壓出麵包基座，放上烘蛋；或將烘蛋放在小餅乾上。

6. 上方以烘乾番茄、綠捲鬚裝飾。