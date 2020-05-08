聽新聞
test
0:00 / 0:00
萊爾富、OKmart再推「0確診限時優惠」！牛奶、泡麵快買一波
中央流行疫情指揮中心今天（5月8日）宣布無新增新冠肺炎確診案例，為慶祝再度零確診，萊爾富、OKmart紛紛推出優惠，萊爾富於Hi-Life VIP App推出「限定0點加價購」活動，即日起至6月2日下載Hi-Life VIP App，進入「點數兌換」後點入「加價兌換」專區，就能以0 Hi點加16元起，加購11項指定泡麵、飲品、零嘴、鮮乳、餅乾等商品優惠，新舊會員都可享0 Hi點＋銅板價的超值優惠。
OKmart即日起至5月10日於全台門市推出福樂牛奶275ml（鮮果／蘋果／巧克力）任選第2件0元、台鹽小分子海洋活水620ml第2件0元，活動期間還有轉贈咖啡抽禮券，轉贈咖啡給親友、對方於OKmart兌換完成，轉贈者與受贈者都可同時享有抽獎資格，每位會員帳號僅限一次中獎資格，將抽出1,000元OK禮券共10名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言