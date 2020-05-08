萊爾富、OKmart再推「0確診限時優惠」！牛奶、泡麵快買一波

中央流行疫情指揮中心今天（5月8日）宣布無新增新冠肺炎確診案例，為慶祝再度零確診，萊爾富、OKmart紛紛推出優惠，萊爾富於Hi-Life VIP App推出「限定0點加價購」活動，即日起至6月2日下載Hi-Life VIP App，進入「點數兌換」後點入「加價兌換」專區，就能以0 Hi點加16元起，加購11項指定泡麵、飲品、零嘴、鮮乳、餅乾等商品優惠，新舊會員都可享0 Hi點＋銅板價的超值優惠。

OKmart即日起至5月10日於全台門市推出福樂牛奶275ml（鮮果／蘋果／巧克力）任選第2件0元、台鹽小分子海洋活水620ml第2件0元，活動期間還有轉贈咖啡抽禮券，轉贈咖啡給親友、對方於OKmart兌換完成，轉贈者與受贈者都可同時享有抽獎資格，每位會員帳號僅限一次中獎資格，將抽出1,000元OK禮券共10名。 慶祝再度零確診，萊爾富Hi-Life VIP App推出「限定0點加價購」活動，即日起至6月2日進入「加價兌換」專區就能以0 Hi點加16元起，加購11項指定優惠商品。圖／萊爾富提供