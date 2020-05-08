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LOEWE章魚、海豚包款的海底總動員！裝可愛也很有質感
LOEWE舉辦了Paula’s Ibiza系列的發表，展現出繽紛多彩的2020春夏新款，尤其是配件部分，簡直像海底總動員般有著鯨魚、海豚、鯊魚、章魚等動物形貌的包款，也是品牌向來極受歡迎的趣味動物系列，每一款都是旅行穿搭的好夥伴。
伊比薩（Ibiza）島對Jonathan Anderson的童年以至青春期來說，有特別重要的意義，這座電音音樂派對的全球發源地，有著歡愉無憂、浪漫優閒的情調，也有享樂主義的縱情放任，品牌以這樣的次文化精神在印度新德里拍攝形象片，展現天真爛漫的情懷。島上傳奇時裝店PAULA’S 創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典印花包括美人魚、金魚戲睡蓮等，也運用在Puzzle包款、Balloon手提袋、遮陽帽等單品。
動物形貌系列最搶手的大象包，換上了藍色、紫色的睡蓮圖樣，側背包款則包括海豚、魚、鯊魚、鯨魚等，輔以酒椰葉、棕櫚葉、象草等編織點綴了海洋度假風的意象，此外，河豚也變身可愛吊飾；手機包則以紫色小牛皮章魚作為設計，頂蓋直接打開，即可將手機置放在酒椰葉編成的小袋內，開合過程展現了在大海中上下游動的萌可愛姿態。
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