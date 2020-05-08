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LOEWE章魚、海豚包款的海底總動員！裝可愛也很有質感

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
水色帆布睡蓮帽，8,800元。圖／LOEWE提供
水色帆布睡蓮帽，8,800元。圖／LOEWE提供

LOEWE舉辦了Paula’s Ibiza系列的發表，展現出繽紛多彩的2020春夏新款，尤其是配件部分，簡直像海底總動員般有著鯨魚、海豚、鯊魚、章魚等動物形貌的包款，也是品牌向來極受歡迎的趣味動物系列，每一款都是旅行穿搭的好夥伴。

伊比薩（Ibiza）島對Jonathan Anderson的童年以至青春期來說，有特別重要的意義，這座電音音樂派對的全球發源地，有著歡愉無憂、浪漫優閒的情調，也有享樂主義的縱情放任，品牌以這樣的次文化精神在印度新德里拍攝形象片，展現天真爛漫的情懷。島上傳奇時裝店PAULA’S 創辦人Armin Heinemann及Stuart Rudnik的經典印花包括美人魚、金魚戲睡蓮等，也運用在Puzzle包款、Balloon手提袋、遮陽帽等單品。

動物形貌系列最搶手的大象包，換上了藍色、紫色的睡蓮圖樣，側背包款則包括海豚、魚、鯊魚、鯨魚等，輔以酒椰葉、棕櫚葉、象草等編織點綴了海洋度假風的意象，此外，河豚也變身可愛吊飾；手機包則以紫色小牛皮章魚作為設計，頂蓋直接打開，即可將手機置放在酒椰葉編成的小袋內，開合過程展現了在大海中上下游動的萌可愛姿態。

LOEWE Paula’s Ibiza系列在印度新德里拍攝形象片。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s Ibiza系列在印度新德里拍攝形象片。圖／LOEWE提供
Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，34,000元。圖／LOEWE提供
Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，34,000元。圖／LOEWE提供
Shark鯊魚造型特大肩背提包，44,000元。圖／LOEWE提供
Shark鯊魚造型特大肩背提包，44,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s Ibiza系列的配件像海底總動員般繽紛熱鬧。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s Ibiza系列的配件像海底總動員般繽紛熱鬧。圖／LOEWE提供
Dolphin藍色海豚造型迷你小牛皮肩背包，48,000元。圖／LOEWE提供
Dolphin藍色海豚造型迷你小牛皮肩背包，48,000元。圖／LOEWE提供
Blowfish Charm黃色小牛皮河豚造型吊飾，6,000元。圖／LOEWE提供
Blowfish Charm黃色小牛皮河豚造型吊飾，6,000元。圖／LOEWE提供
Dolphin粉色海豚造型小牛皮迷你肩背包，52,000元。圖／LOEWE提供
Dolphin粉色海豚造型小牛皮迷你肩背包，52,000元。圖／LOEWE提供
Fish小牛皮拼接草編肩背包，36,000元。圖／LOEWE提供
Fish小牛皮拼接草編肩背包，36,000元。圖／LOEWE提供
白色小牛皮大象造型零錢包，16,000元。圖／LOEWE提供
白色小牛皮大象造型零錢包，16,000元。圖／LOEWE提供
Whale鯨魚造型小牛皮零錢包吊飾，16,000元。圖／LOEWE提供
Whale鯨魚造型小牛皮零錢包吊飾，16,000元。圖／LOEWE提供
白灰色酒椰葉拖鞋，18,000元。圖／LOEWE提供
白灰色酒椰葉拖鞋，18,000元。圖／LOEWE提供
形象圖中模特兒佩戴Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，34,000元。圖／LOEWE提供
形象圖中模特兒佩戴Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，34,000元。圖／LOEWE提供
Balloon美人魚深藍帆布拼接酒椰葉水桶包，88,000元。圖／LOEWE提供
Balloon美人魚深藍帆布拼接酒椰葉水桶包，88,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE美人魚圖案環保水瓶，8,100元。圖／LOEWE提供
LOEWE美人魚圖案環保水瓶，8,100元。圖／LOEWE提供

鯨魚 鯊魚

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