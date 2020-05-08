不再只是普通電視 關機變藝術品居家設計質感大提升
回到家是最令人放鬆的時刻，把居家環境佈置的舒適已是基本功，在重視分享的IG社群時代，不少人更重視營造出居家風格空間。每個人除了工作外，在家的時間最長，如何把起居環境佈置的看不膩？挑選單品就更必須掌握「優雅的質感」和「極簡的設計」兩大重點。就算現在減少出門走跳，在家也能拍出令人嚮往的愜意風景。
●開機是電視、關機變藝術品
電視機是大多數家庭中，娛樂與資訊需求重要的存在，瑪黑與Samsung攜手合作，開賣三星最新發表的Lifestyle TV三款全新電視，打破電視過往的形象，可以像是一幅畫框，開機是電視、關機就可切換內建千件以上來自全球美術館、博物館的藝術作品。或者翻轉電視觀看體驗，與手機連線後電視可以隨著手機影像內容翻轉螢幕，無論直式橫式皆能自然顯示，有如一個放大版的手機螢幕。5月31日前在瑪黑官網購買Samsung電視，可獲得2千元瑪黑官網購物金，再加送無線充電行動電源。
●照明與暖燭功能兼具更安心
另外，居家防火安全愈來愈被重視，韓國蠟燭暖燈品牌Memory Lane，將照明與暖燭功能兼容，利用燈泡溫度緩慢軟化表面蠟油，使蠟燭香氣均勻擴散，杜絕「隧道現象」，大幅延長蠟燭的使用壽命及時間。無火無煙的特性，相當適合有小孩或養寵物的家庭。經典款木紋底座，金屬燈罩塗料皆為無毒、無甲醛漆料製作，簡約的設計隨著夜晚啟動照明，成為風格家居的溫暖光源。Memory Lane暖燭燈目前由瑪黑獨家代理。
社群時代，許多人外出到餐廳用餐時，總愛拍下餐桌美食美照，其實在家用餐時，對餐具講究一下，透過餐桌上餐具的擺盤與佈置之外，加入燿動的溫暖燭光，光影之間創造出更有氣氛的用餐氛圍。
●夏天到了為寢具更換材質與色彩
隨著天氣漸漸炎熱的夏季到來，寢具也要更換材質與色彩，讓夏季睡眠更顯清爽舒適，日比集團旗下眾多寢具品牌如CALVIN KLEIN、TRUSSARDI、Sanderson、Somma等推出色彩輕盈、適合春夏的親膚材質與款式，主打萬元以下輕鬆入手的精品入門款，母親節期間專櫃優惠，同步在日比家族線上購物同步進行，全館宅配免運。最能表現都會簡約風的CALVIN KLEIN床包組在母親節期間優惠34折起。
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