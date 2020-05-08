家樂福初夏冰品大賞! 冬瓜椒麻脆冰棒獨家新體驗

日漸炎熱，風扇、冷氣之外，冷飲、冰品也是沁涼之選，家樂福引進多款新「冰」，除了低熱量冰淇淋、具話題的冬瓜椒麻脆冰棒，還有與澎湖掌上明珠仙人掌冰專賣店等地方名店合作的獨賣款，以及日本進口的井村屋水果造型冰沙等，即日起至5月19日，會員可享單筆購買指定冰品紅利點數10倍送的優惠。另外，感恩0確診，即日起至5月12日大成白色巨蛋第2件0元、即日起至5月25日丸美丸家丸類系列第2件0元。

家樂福表示，今年賣場引進的獨家新冰品首推將於5月20日上市的「kiki冬瓜椒麻脆冰棒」，濃濃古早冬瓜味配上椒麻口感，甜中帶麻新體驗。另外，還有百年老店「東和製油」跨冰品產業推出的首支雪糕「東和花生雪糕」，以台灣九號花生醬製成， 一口咬下，體驗整顆花生的酥脆及濃醇軟潤的花生醬雙口感。

至於日本進口冰品推薦則有「Futaba SACRE檸檬晶鑽」，碎冰搭配檸檬果汁，上層擺放一片糖漬檸檬片。另也推薦「井村屋」的「芝麻麻糬冰淇淋」，以及「井村屋」與Skippy花生醬合作的「花生夾心雪糕」、可愛水果造型的「水果造型冰沙」白桃、哈蜜瓜等口味。