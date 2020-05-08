快訊

IDF戰機降落左主輪爆胎 台中機場跑道關1小時影響5航班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界最美洗手乳！迪奧香氛世家推8款香味還送法式包裝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧香氛世家系列洗手乳（共8款）350ml /1,800元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列洗手乳（共8款）350ml /1,800元。圖／迪奧提供

近日疫情逐漸趨緩，由於居家的時間長，勤洗手變成是全民日常運動。之前LVMH宣布捐贈Dior迪奧製造的乾洗手，給相關醫療人員，被稱為世界最美的防疫物資，當時乾洗手的瓶子，用的就是迪奧洗手乳的瓶子，如今裝著迪奧香氛的洗手乳，也在台推出8款香味，迷人味道加上絕美包裝，也是一款世界最美的洗手乳。

勤洗手，是大家抗疫最重要的事，洗手當然也要充滿儀式感與絕佳迷人的味道。迪奧去年底在台北新光三越信義新天地A11館盛大開幕的「迪奧香氛世家」，匯集迪奧香氛與相關產品，也成為香迷們最佳朝聖之地。

迪奧香氛世家在台推出8款洗手乳，分別有不同香味，包括甜美杏仁、東方玫瑰、皇室橙花、晚夏茉莉、粉紅櫻花、漫步曠野、夜之琥珀、幸運時刻，透明瓶身與簡約的Logo標籤，充滿完美質感。另也有6款香味的香氛皂。

勤洗手後，容易造成手部肌膚過於乾澀，迪奧香氛世家也有6款香味的潤膚乳霜，讓肌膚能到舒緩與保濕。

而香氛一直是居家溫度的重點呈現，創造居家氛圍，更能讓人在充滿香氛環境中，倍感溫馨。迪奧香氛是家中，也有23款香氛，每一款香氣皆保有迪奧首席調香師 François Demachy創作時的藝術DNA，將每一種不同的故事，變成香氣的傳遞。還能搭配30款的香氛絲巾，讓味道充滿生活中。

夜晚，點上一盞優雅香氣的蠟燭，讓這動盪磁場立刻變得緩慢，並提醒著自己，將忙碌暫且擱置，找一個休憩的時刻。

即日起母親節檔期，凡於「迪奧香氛世家」消費任兩件以上商品，可享有「法式贈禮包裝服務」，5月9、10日的下午時段，推出期間限定「客製化刻印服務」，凡購買迪奧香氛世家系列產品滿6,500元 （須內含任一香氛），即可享有專人刻印服務，為母親節獻上獨一無二的香氛獻禮，詳細可洽電話：02-2723-8380。

迪奧香氛世家精巧奢華香氛組／7.5ml共8入/5,800元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家精巧奢華香氛組／7.5ml共8入/5,800元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛皂（共6款）100g /1,280元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛皂（共6款）100g /1,280元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛絲巾（共30款）6cm X100cm ／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛絲巾（共30款）6cm X100cm ／8,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛蠟燭（共10款）250g /2,700元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列香氛蠟燭（共10款）250g /2,700元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家，讓香味充滿生活。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家，讓香味充滿生活。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列潤膚乳霜（共6款）150ml /3,250元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列潤膚乳霜（共6款）150ml /3,250元。圖／迪奧提供
於迪奧香氛世家消費滿額，送法式包裝。圖／迪奧提供
於迪奧香氛世家消費滿額，送法式包裝。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家，讓香味充滿生活。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家，讓香味充滿生活。圖／迪奧提供

母親節 疫情 皇室

延伸閱讀

紫南宮母親節辦捐血 送琉璃項鍊或金幣錢母

港府放寬限聚令 餐廳爆滿、母親節訂位急增

疫情趨緩百貨人潮回來了 母親節餐廳訂位逼近9成滿

疫情重創找出路 花蓮名產店用在地柚子研發防疫洗手乳

相關新聞

世界最美洗手乳！迪奧香氛世家推8款香味還送法式包裝

近日疫情逐漸趨緩，由於居家的時間長，勤洗手變成是全民日常運動。之前LVMH宣布捐贈Dior迪奧製造的乾洗手，給相關醫療人...

「2019米其林指南+米寶公仔」限量100組 線上9日開賣

台灣美食界的年度盛事《米其林指南》發表，順應防疫優先，將調整至第三季舉行。但是為了回饋引頸期盼的米其林指南讀者，台灣米其...

家樂福引進多款新冰 冬瓜椒麻脆冰棒超特別！

日漸炎熱，風扇、冷氣之外，冷飲、冰品也是沁涼之選，家樂福引進多款新「冰」，除了低熱量冰淇淋、具話題的冬瓜椒麻脆冰棒，還有...

疫情趨緩百貨人潮回來了 母親節餐廳訂位逼近9成滿

新冠肺炎疫情在台灣已連續26天國內無確診案例，在疫情逐漸趨緩，以及做好個人安全防護的前提下，讓國人社交與商業行為漸漸復甦...

遠傳friDay影音為5G暖身！5/11直播韓國「KT live Stage」節目

高畫質影音直播是5G時代的焦點之一，遠傳電信去年9月就成功完成業界首發5G直播實境節目，首創台灣運用5G技術完成多現場、...

為母則強！徐若瑄、蔡詩芸棄小包 變心愛Georg Jensen Travel帥氣包

即使小型包款當道，但大型包款的實用性與收納仍舊無法被取代，特別是家中還有年幼孩童的媽媽來說，更是如此。包括了「鋼鐵Ｖ」的...

亞太電信限時優惠新朋友！月租599元可享吃到飽　iPhone SE專案價0元起

智慧手機是媽媽們最愛的母親節禮物之一，價格親民的新一代iPhone SE被視為孝親禮首選，如果想要用更實惠的價格入手，亞...

TSUTAYA BOOKSTORE高雄店5/21見客 三大獨家限定美食亮相

位於高雄大立Ａ館1、2F，營業面積共約340坪的TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店，即將於5月21日正式開幕。...

注重身材也能吃美食！田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞

想透過飲食跟運動控制體重，又想保有一點吃美食的小確幸，是注重身材的朋友們長期奮戰的目標。經常在社群分享、著作多本暢銷書的...

「卡娜赫拉的小動物聯名店」限定！7-11零錢袋捐款限量送貼紙、飲料

7-ELEVEN於台北、高雄打造的兩間「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店，一直都是粉絲們搶著朝聖、打卡拍照的熱點，看準「卡娜...

小S被女兒Elly罵很欠揍！母親節送卡片，曝光未來規畫

小S的大女兒Elly最近搶下台灣保養品牌寵愛之名的亞洲區代言，日前代言廣告秀出完美舞姿，全新代言照則是以「高級厭世臉」驚...

超減齡！楊冪新「耳下短髮造型」曝光　臉更小、更性感

髮型真的會影響一個人的「視覺年齡」啊！大陸女星楊冪最近為大陸ELLE雜誌拍攝封面，以一頭「短髮」造型驚豔網友，連她自己都...

熱門新聞

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

連宋慧喬都在吃！天氣熱 學吃豆腐減肥法1個月瘦4公斤

全聯最新印花集點！Royal Doulton皇家道爾頓餐瓷2折起

超減齡！楊冪新「耳下短髮造型」曝光　臉更小、更性感

辣到叫車送醫院！「大王麻辣乾麵」進駐東區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。