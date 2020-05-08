世界最美洗手乳！迪奧香氛世家推8款香味還送法式包裝

近日疫情逐漸趨緩，由於居家的時間長，勤洗手變成是全民日常運動。之前LVMH宣布捐贈Dior迪奧製造的乾洗手，給相關醫療人員，被稱為世界最美的防疫物資，當時乾洗手的瓶子，用的就是迪奧洗手乳的瓶子，如今裝著迪奧香氛的洗手乳，也在台推出8款香味，迷人味道加上絕美包裝，也是一款世界最美的洗手乳。

勤洗手，是大家抗疫最重要的事，洗手當然也要充滿儀式感與絕佳迷人的味道。迪奧去年底在台北新光三越信義新天地A11館盛大開幕的「迪奧香氛世家」，匯集迪奧香氛與相關產品，也成為香迷們最佳朝聖之地。

迪奧香氛世家在台推出8款洗手乳，分別有不同香味，包括甜美杏仁、東方玫瑰、皇室橙花、晚夏茉莉、粉紅櫻花、漫步曠野、夜之琥珀、幸運時刻，透明瓶身與簡約的Logo標籤，充滿完美質感。另也有6款香味的香氛皂。

勤洗手後，容易造成手部肌膚過於乾澀，迪奧香氛世家也有6款香味的潤膚乳霜，讓肌膚能到舒緩與保濕。

而香氛一直是居家溫度的重點呈現，創造居家氛圍，更能讓人在充滿香氛環境中，倍感溫馨。迪奧香氛是家中，也有23款香氛，每一款香氣皆保有迪奧首席調香師 François Demachy創作時的藝術DNA，將每一種不同的故事，變成香氣的傳遞。還能搭配30款的香氛絲巾，讓味道充滿生活中。

夜晚，點上一盞優雅香氣的蠟燭，讓這動盪磁場立刻變得緩慢，並提醒著自己，將忙碌暫且擱置，找一個休憩的時刻。