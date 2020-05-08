「2019米其林指南+米寶公仔」限量100組 線上9日開賣

台灣美食界的年度盛事《米其林指南》發表，順應防疫優先，將調整至第三季舉行。但是為了回饋引頸期盼的米其林指南讀者，台灣米其林在5月推出「2019《米其林指南》+米寶公仔」限量銷售組合，8款造型米寶任一(隨機出貨，不挑款)，每組售價650元，全台限量100組，售完為止。

雖然2020《米其林指南》的發表還得再等等，但米寶的陪伴立刻就能溫暖食客的心。5月9日起，博客來網路書店、momo購物網將推出「2019《米其林指南》+米寶公仔」限量組合，內容包含一本2019《米其林指南》，以及一款由法國米其林指南總部直接空運來台的特殊造型米寶公仔。

在人偶收藏界炙手可熱的米其林大明星─「米寶」公仔，總以獨特可愛造型征服玩家。這次空運來台的米寶共有8款造型，不只精緻細膩、富有童趣，每款設計更是蘊藏巧思典故。例如為了紀念進軍英國市場，米寶特別穿上盔甲，一身騎士造型；而換上飛行員裝束的米寶，則是為了表達米其林輪胎和航空業長久深刻的淵源；至於全身紅通通的紅色指南米寶，當然就是象徵1900年創刊以來從未改變的紅色封面。