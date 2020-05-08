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疫情趨緩百貨人潮回來了 母親節餐廳訂位逼近9成滿

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心母親節主題餐廳訂位狀況已達9成滿。圖／環球購物中心提供
環球購物中心母親節主題餐廳訂位狀況已達9成滿。圖／環球購物中心提供

新冠肺炎疫情在台灣已連續26天國內無確診案例，在疫情逐漸趨緩，以及做好個人安全防護的前提下，讓國人社交與商業行為漸漸復甦。百貨指出，自五一連假以來，明顯感受百貨人潮、買氣回溫，驅動沈寂已久的買氣，加上本周日就是母親節，在「＋0」的好消息催化下，不少百貨紛紛表示，餐廳訂位已達8～9滿。

以新光三越台北信義新天地有多家主題餐廳的A9來說，餐飲已較之前回溫3～4成，母親節訂桌率近滿，橘色涮涮鍋、初魚等餐廳已預約滿位。新光三越A9店長孫紹堃表示，疫情期間餐廳配合社交距離呼籲，大型餐廳減少桌數，或是大桌換成小桌，雖目前訂位近滿，但仍較去年母親節同期有1～2成的業績落差。也因為疫情好轉，消費者心情轉換加上趁母親節優惠採購自用、送禮需求爆發，珠寶、女性雜貨類明顯成長，夏裝的採購需求也出現，為百貨挹注正面能量。

SOGO表示，母親節餐廳聚餐訂位，因為「＋0」好消息不斷，目前已有8成滿。以國人家庭聚餐首選的亞洲菜系中餐、日系、泰系等餐廳最熱門。觀察今年母親節檔期，買氣表現不俗的業種首推國際精品、鍋具、家電家寢、化妝品、超市。特別是國際精品，5月1日復興館GUCCI兩層樓大店開幕，同時拉抬了復興館國際精品業績。另外，今年母親節來店禮「時尚拖輪車」消費者反應熱烈，5月9日忠孝館獨家限量加碼，當日在忠孝館B2超市消費滿2,000元，即可憑消費發票免費兌換一台，限量150台。

環球購物中心指出，目前主題餐廳訂位狀況已9成滿，其中有多家餐廳像是火鍋、中式餐廳更已訂位全滿。尤其隨著疫情趨緩，消費者多以餐廳訂位為優先，許多餐廳也同時推出外帶優惠，雖餐飲外帶也明顯增加約2成，但餐廳訂位回溫尤其明顯。自五一連假以來，目前整體人潮、業績較疫情期間增加約1成，預計在本周母親節最後優惠期間，將再爆發一波購物熱潮。

京站時尚廣場表示，國內疫情趨緩，刺激母親節聚餐需求增加，京站時尚廣場館內主題餐廳用餐人數也持續回溫，本周母親節檔期訂位數已超過8成逼近9成。除了各家餐廳推出母親節套餐優惠外，5月10日前Q卡友凡單筆消費1,277元扣Q點一點，即可現抵200元，讓消費者聚餐省更多。

京站四樓金色三麥母親節套餐，售價3,380元10%服務費另計，點套餐可享半價加購花之女神-伯爵瑪奇朵蛋糕(原價990元)。圖／京站提供
京站四樓金色三麥母親節套餐，售價3,380元10%服務費另計，點套餐可享半價加購花之女神-伯爵瑪奇朵蛋糕(原價990元)。圖／京站提供
疫情趨緩，百貨、購物中心人潮及業績皆有回溫。圖／環球購物中心提供
疫情趨緩，百貨、購物中心人潮及業績皆有回溫。圖／環球購物中心提供
5月9日SOGO忠孝館獨家加碼，超市滿2,000送限量「時尚拖輪車」。圖／ SOGO提供
5月9日SOGO忠孝館獨家加碼，超市滿2,000送限量「時尚拖輪車」。圖／ SOGO提供

母親節 疫情

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