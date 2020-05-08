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遠傳friDay影音為5G暖身！5/11直播韓國「KT live Stage」節目

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay影音為5G暖身，將於5月11日下午5點直播韓國「KT live Stage」節目。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音為5G暖身，將於5月11日下午5點直播韓國「KT live Stage」節目。圖／遠傳電信提供

高畫質影音直播是5G時代的焦點之一，遠傳電信去年9月就成功完成業界首發5G直播實境節目，首創台灣運用5G技術完成多現場、低遲延、零時差感的戶外娛樂體驗；今年4月再與5G服務領導業者韓國電信（Korea Telecom，KT）合作，共同加速5G發展，首波合作將由遠傳friDay影音在5月11日下午5點線上獨家直播KT擅長的5G影音內容「KT Live Stage」打頭陣，讓台灣觀眾可以同步收看現場即時的精彩表演。此外，5月9日遠傳friDay影音也將響應抗疫慈善活動，直播港星郭富城的《鼓舞・動起》演唱會

遠傳電信與韓國電信KT將展開5G、數位內容、漫遊等業務的合作，同時導入韓國優質的影音數位內容，在台灣5G商轉前，遠傳friDay影音搶先為5G暖身，5月11日下午5點獨家直播韓國K-pop流行新團的線上直播節目「KT Live Stage」。

「KT Live Stage」在韓國以5G直播4K高畫質視聽盛宴，本次演出者有包含台灣成員家儀的女團FANATICS（파나틱스）、駐韓國的美國女歌手AleXa（알렉사）以及SIGNAL（시그널）、ARIAZ（아리아즈）、SURPLE（써플）等新秀，因響應抗疫，特別規畫韓國民眾能以手機觀賞現場演出，而遠傳friDay影音用戶在台灣就可即時同步欣賞。

新冠肺炎疫情席捲全球，港星郭富城選在母親節前夕以「郭富城國際關愛慈善基金」聯同「健康．旦」舉辦網上慈善演唱會《鼓舞・動起來》，期望藉此為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者籌募經費、緩解他們燃眉之急，並以一己之力為香港以及全球華人打氣。遠傳friDay影音將於5月9日下午5點線上直播郭富城《鼓舞・動起來》慈善演唱會。

遠傳friDay影音將於5月9日下午5點線上直播《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》慈善演唱會。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音將於5月9日下午5點線上直播《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》慈善演唱會。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音為5G暖身，將於5月11日下午5點直播韓國「KT live Stage」節目。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音為5G暖身，將於5月11日下午5點直播韓國「KT live Stage」節目。圖／遠傳電信提供

直播 韓國 演唱會

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