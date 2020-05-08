為母則強！徐若瑄、蔡詩芸棄小包 變心愛Georg Jensen Travel帥氣包

即使小型包款當道，但大型包款的實用性與收納仍舊無法被取代，特別是家中還有年幼孩童的媽媽來說，更是如此。包括了「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，以及今年升格當媽的蔡詩芸，在私下都愛大型且帥氣的後背包或旅行袋，不只能搭配造型，還能把小孩外出的東西，都一次打包！

徐若瑄帥氣背上Georg Jensen Travel的灰色大型後背包。圖／摘自instagram

最近忙發單曲，又忙拍戲，還要兼當製作人的徐若瑄是眾所周知的「兒子控」，只要有空檔必定回家陪小孩。日前她在自己的instagram張貼背上Georg Jensen Travel的灰色大型後背包的照片，並表示「終於遇到一個能防潑水又帥的包、怎麼能不帥一下呢」？也認為，當媽的特别需要大背包。無獨有偶，近期與老公王陽明一起登上時尚雜誌封面的蔡詩芸，也同樣在社群媒體上，分享了自己權充當作「尿布包」的Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋，同樣是具備了超大容量，說明了當媽之後都會為了小孩轉性，愛上帥氣設計包款。

蔡詩芸在社群媒體上，分享了自己權充當作「尿布包」的Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋。圖／摘自instagram

而說到中性時髦的大型包款，Herschel Supply以90 年代復古用動風主題的Athletics系列，也很受到歡迎。全新的Kaine後背包外觀設計從裡到外共有三層收納的設計，以及必備的筆電吸震夾層，總容量達到 30 L，一日所需不論是課本、文件、水壺還是運動服飾都能輕鬆收納。另外，不可錯過的還有Sutton Carryall旅行袋，如其名就是要讓全部想帶著走的通通裝進，50公升的超大容納空間，就算外出來趟輕旅行，都是一個手提袋就能說走就走。

Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供

Georg Jensen Travel灰色後背包17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供

Kaine後背包3,580元。圖／Herschel Supply提供