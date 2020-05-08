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為母則強！徐若瑄、蔡詩芸棄小包 變心愛Georg Jensen Travel帥氣包

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，以及今年升格當媽的蔡詩芸，在私下都愛大型且帥氣的後背包或旅行袋。圖／摘自instagram
「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，以及今年升格當媽的蔡詩芸，在私下都愛大型且帥氣的後背包或旅行袋。圖／摘自instagram

即使小型包款當道，但大型包款的實用性與收納仍舊無法被取代，特別是家中還有年幼孩童的媽媽來說，更是如此。包括了「鋼鐵Ｖ」的徐若瑄，以及今年升格當媽的蔡詩芸，在私下都愛大型且帥氣的後背包或旅行袋，不只能搭配造型，還能把小孩外出的東西，都一次打包！

徐若瑄帥氣背上Georg Jensen Travel的灰色大型後背包。圖／摘自instagram
徐若瑄帥氣背上Georg Jensen Travel的灰色大型後背包。圖／摘自instagram

最近忙發單曲，又忙拍戲，還要兼當製作人的徐若瑄是眾所周知的「兒子控」，只要有空檔必定回家陪小孩。日前她在自己的instagram張貼背上Georg Jensen Travel的灰色大型後背包的照片，並表示「終於遇到一個能防潑水又帥的包、怎麼能不帥一下呢」？也認為，當媽的特别需要大背包。無獨有偶，近期與老公王陽明一起登上時尚雜誌封面的蔡詩芸，也同樣在社群媒體上，分享了自己權充當作「尿布包」的Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋，同樣是具備了超大容量，說明了當媽之後都會為了小孩轉性，愛上帥氣設計包款。

蔡詩芸在社群媒體上，分享了自己權充當作「尿布包」的Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋。圖／摘自instagram
蔡詩芸在社群媒體上，分享了自己權充當作「尿布包」的Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋。圖／摘自instagram

而說到中性時髦的大型包款，Herschel Supply以90 年代復古用動風主題的Athletics系列，也很受到歡迎。全新的Kaine後背包外觀設計從裡到外共有三層收納的設計，以及必備的筆電吸震夾層，總容量達到 30 L，一日所需不論是課本、文件、水壺還是運動服飾都能輕鬆收納。另外，不可錯過的還有Sutton Carryall旅行袋，如其名就是要讓全部想帶著走的通通裝進，50公升的超大容納空間，就算外出來趟輕旅行，都是一個手提袋就能說走就走。

Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供
Georg Jensen Travel Muutos迷彩旅行袋17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供

Georg Jensen Travel灰色後背包17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供
Georg Jensen Travel灰色後背包17,280元。圖／Georg Jensen Travel提供

Kaine後背包3,580元。圖／Herschel Supply提供
Kaine後背包3,580元。圖／Herschel Supply提供

Sutton Carryall旅行袋3,780元。圖／Herschel Supply提供
Sutton Carryall旅行袋3,780元。圖／Herschel Supply提供

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