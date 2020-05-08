嚐餅乾、賞名畫 法國布列塔尼餅乾推出名家畫作禮盒

嚐餅乾、賞名畫，好個愜意悠閒的時光。LT法國布列塔尼餅乾今夏特別引進以法國印象派畫家「莫內」及「雷諾瓦」知名畫作作為餅乾鐵盒設計的餅乾禮盒，讓餅乾禮盒更添法國藝術風情，並以母親節送禮試水溫，由於迴響熱烈，預計下一季規劃引進全系列的名家畫作禮盒。

此次LT法國布列塔尼餅乾首發推出的二款畫作餅乾禮盒，分別是「睡蓮池上的拱橋」和「煎餅磨坊的舞會」。

其中，「睡蓮池上的拱橋」為法國印象派畫家莫內所繪，在一片綠意盎然中，有一池美麗的睡蓮，搭配池上的日式拱橋讓人心曠神怡。內含品牌經典的微甜酥塔、原味薄餅、層酥蛋捲，且餅乾吃完後，盒子無論當成擺飾或收納都非常適合。

另一款「煎餅磨坊的舞會」，則為法國藝術家雷諾瓦所繪，在一座沐浴著午後陽光的廣場，一群人歡欣雀躍的跳舞、談天，讓人心情也跟著愉悅開朗了起來。

除了二款全新首次引進的法國印象派畫家畫作系列餅乾禮盒外，此次LT法國布列塔尼餅乾還推出了「溫馨禮盒」，內涵LT布列塔尼餅乾-睡蓮池上的拱橋300g乙入、法式太妃糖乙入、法式瑪德蓮（4入）乙入，並裝入粉色皮籃內，是極具特色的母親節禮盒，可以和媽媽一起來一個悠閒又優雅的午茶時光，點心吃完以後，盒子及皮籃也可以用來收納和儲物，是既特別又環保的送禮選擇。