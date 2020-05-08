亞太電信限時優惠新朋友！月租599元可享吃到飽　iPhone SE專案價0元起

智慧手機是媽媽們最愛的母親節禮物之一，價格親民的新一代iPhone SE被視為孝親禮首選，如果想要用更實惠的價格入手，亞太電信特別優惠新朋友，即日起至5月17日只要是過去6個月內未申辦亞太電信月租型電信服務的新朋友，攜碼搭配月租599元、iPhone SE專案價0元起。

亞太電信即日起至5月17日推出「iPhone SE新友所屬」限時優惠，實體和數位門市同步開賣，過去6個月內未申辦亞太電信月租型電信服務的新朋友，攜碼搭配月租599元、綁約30個月方案，可享不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外／市話送500分鐘通話數，iPhone SE 64GB專案價0元、128GB專案價1,990元、256GB專案價5,490元；攜碼用戶也有超值回饋，月租799元起、iPhone SE專案價0元起，也可選搭iPhone 11。

根據亞太電信統計，新一代iPhone SE上市時間適逢母親節，銷售成績逆勢突圍，開賣至今累積銷售量占總到貨量近9成，以黑色最受歡迎、約占5成，其次為3成的白色，容量則以128GB最為熱銷、占5成，價格最容易入手的64GB緊追在後、占4成5。