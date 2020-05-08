創意美味！ 港台明星最愛「翡翠綠豆糕」融入手工蛋糕

這個周末就要過母親節了，你的母親節蛋糕準備好了嗎？風靡港台星馬及東南亞的港記酥皇今夏推出「心繫 翡翠綠豆糕」手工蛋糕，綿潤細緻的蛋糕體，融入紮實醇厚的翡翠綠豆糕，並採雙層內餡，美味的讓人好滿足。

港記酥皇「翡翠綠豆糕」是許多港台明星喜愛的鎮店之寶，冷凍後品嚐宛如綠豆雪糕，有「綠豆糕界的女神林志玲」美稱，香港天王巨星譚詠麟、洪金寶、元彪都是常客。

而港記酥皇「翡翠綠豆糕」獨到迷人的秘密，在於有別於市面上乾粉的古早味綠豆糕，以純天然食材手工巧製而成，以去殼後的綠豆仁，加入植物油、進口紐西蘭安佳奶油，細細研磨成綠豆蓉。冷凍後食用，口感綿密細膩滑順，入口即化、香甜不膩、潤口耐吃，別有一番風味，彷彿在吃「綠豆雪糕」，並以純粹綠豆的甜味來替代降低糖的用量，減少身體負擔。

趕搭母親節商機，港記酥皇在今夏正式推出全新品項「心繫 翡翠綠豆糕」手工蛋糕，品牌創始人何家祿並特別為此蛋糕命名為心繫，以「母親一輩子心繫孩子」為深遠意涵，象徵母親的溫暖慈恩。當親朋好友們以「心繫 翡翠綠豆糕」手工蛋糕當作伴手禮彼此贈送時，也意味著彼此「心繫」關懷。

即日起至6月30日，港記酥皇還特別推出「心繫 翡翠綠豆糕」手工蛋糕嚐鮮價380元（原價480元），但由於手工接單製作，採預購接單，需於三天前預訂。