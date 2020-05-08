TSUTAYA BOOKSTORE高雄店5/21見客 三大獨家限定美食亮相

位於高雄大立Ａ館1、2F，營業面積共約340坪的TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店，即將於5月21日正式開幕。TSUTAYA BOOKSTORE一向以「書籍、咖啡、餐飲」的複合式空間為一大特色，這次插旗高雄也特別為高雄打造全新菜單。

當中，WIRED CHAYA除了推出全新菜單，也特別為高雄推出獨家餐點。米飯皆添加日本現在風行又健康的蒟蒻米一起烹煮，可減醣40%，推薦口感清爽的「鰻魚蒸飯」，可為高雄炎炎夏日補充滿滿元氣。霜淇淋系列甜點則是為炎熱的高雄推出限定獨家全新商品，「霜淇淋抹茶布丁」，採用昭和風味的日式布丁結合各式水果，並加入WIRED CHAYA高雄大立店限定的霜淇淋。

WIRED CHAYA高雄大立店限定霜淇淋布丁系列，有焦糖、莓果、抹茶三種口味。圖／潤泰集團提供

高雄大立店同樣有路易莎進駐，延續南港TSUTAYA BOOKSTORE店中店的定位，塑造咖啡閱讀環境。路易莎也在高雄大立店推出限定門市販售的「黑金珍珠奇諾系列」和無油煙的「精選餐食系列」商品。

黑金珍珠使用「路易莎招牌莊園豆濃縮液」悶煮而成，珍珠Q彈迸發莊園咖啡獨有的奶油巧克力及黑糖甜韻，搭配不同飲品基底。精選餐食系列包含千層麵、焗烤、義大利麵、川味牛腩飯等，看書喝咖啡，肚子餓了也有鹹食可進食。

路易莎在高雄大立店推出限定門市販售的「黑金珍珠奇諾系列」。圖／潤泰集團提供

另外還有台南當地著名司康品牌「MERCIKTN」進駐，每天新鮮現烤出爐的司康為TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店推出獨家新口味「米香玄米司康」、「米歇爾香蕉脆糖司康」、「鹽烤味噌柴魚香鬆司康」。

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店

店鋪地址：高雄市前金區五福三路57號1-2F(大立百貨A館)

營業時間：每日11:30～21:00