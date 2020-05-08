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「卡娜赫拉的小動物聯名店」限定！7-11零錢袋捐款限量送貼紙、飲料

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與「卡娜赫拉的小動物」攜手，推出「7-ELEVEN X 卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店限定的愛心公益活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「卡娜赫拉的小動物」攜手，推出「7-ELEVEN X 卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店限定的愛心公益活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於台北、高雄打造的兩間「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店，一直都是粉絲們搶著朝聖、打卡拍照的熱點，看準「卡娜赫拉的小動物」的超人氣，今年第二季7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐公益募款由「卡娜赫拉的小動物」擔任公益大使，推出兩間品牌聯名店限定的「愛心回捐趣」與線上社群「萌拍合照趣」活動，5月11日至6月15日於「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店索取零錢袋存入捐款並帶回原門市交付店員，可獲得限量版卡娜赫拉的小動物貼紙及35元飲品一杯（限CITY CAFE或現萃茶系列），兩店各限量200組送完為止。

7-ELEVEN的門市零錢捐已連續6年關注弱勢長輩需求，今年第二季為協助弘道老人福利基金會募款，首創結合門市捐款、公益社群分享捐款行動與OPEN POINT愛心捐點，讓消費者隨手公益也能有豐富的趣味體驗，希望透過第二季門市零錢捐公益募款，能協助弘道老人福利基金會藉由打造安心安全環境、延緩身體退化與減少自卑抑鬱等相關服務方案，幫助32萬人次長輩。

首次擔任公益愛心大使的「卡娜赫拉的小動物」，與7-ELEVEN攜手設計出超可愛的零錢袋，上面印有P助與粉紅兔兔，自4月推出以來已吸引超過8萬人次領取。

5月11日至6月15日7-ELEVEN同步推出「萌拍合照趣」社群網路活動，只要於7-ELEVEN X卡娜赫拉的小動物聯名店內與大型零錢袋或愛心零錢袋合照並公開上傳至IG，標記@7elevenloves #把愛袋著走 #小七零錢捐，有機會抽中500元商品卡，共將抽出5名。

此外，7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台今年第二季啟動365天數位捐點服務，只要啟動OPEN POINT App就能隨時隨地捐點做公益，活動上線1個月已募得超過1,700萬點OPEN POINT，所有點數將贈予弘道老人福利基金會，轉換為弱勢長輩生活起居所需物資。

5月11日至6月15日於「7-ELEVEN X卡娜赫拉的小動物」聯名店內與與大型零錢袋或愛心零錢袋合照並公開上傳至IG，有機會抽中500元商品卡。圖／7-ELEVEN提供
5月11日至6月15日於「7-ELEVEN X卡娜赫拉的小動物」聯名店內與與大型零錢袋或愛心零錢袋合照並公開上傳至IG，有機會抽中500元商品卡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台今年第二季啟動365天數位捐點服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台今年第二季啟動365天數位捐點服務。圖／7-ELEVEN提供

愛心 捐款 募款

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