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注重身材也能吃美食！田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞

聯合報 / 文／田安石
田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞。圖／如何出版社提供
田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞。圖／如何出版社提供

想透過飲食跟運動控制體重，又想保有一點吃美食的小確幸，是注重身材的朋友們長期奮戰的目標。經常在社群分享、著作多本暢銷書的知名部落客田安石表示，「每個人的身高、體重、個性、靈魂都不一樣，在融入社會人群對我的期待中，找到自我實現的平衡。心不累了，就自由了。」，擁有享受美食的美好心情，也是擁有動力的關鍵！

自己相當注重身材保養的田安石，今天也分享了她的私房「夜市鹹酥雞」食譜，給很久沒吃炸物好料的你，在家也能做出夜市口味的小吃喔！

【田安石私房食譜：夜市鹹酥雞】

● 食材準備

雞里肌　250g

薑汁或薑片適量

莧籽片　50g

全蛋　1顆

海鹽適量

白胡椒粉適量

● 作法步驟

１．雞里肌洗淨瀝乾，與薑汁混合，靜置30 分鐘。

２．將莧籽片倒入一個大平盤中，讓(1)均勻裹上莧籽片後捏緊。

３．將雞蛋打散，將(2)沾上蛋液，再重複裹上莧籽片後捏緊，撒上適量海鹽與白胡椒。

４．烤箱預熱至180℃（上下火都開），烤30 分鐘即可。

●營養成分參考（整份）

熱量（Kcal）—510

蛋白質（g）—72

脂肪（g）—10

淨碳水（g）—30

※作者介紹：田安石，著有2017《田安石的低醣廚房》、2018《田安石的低醣餐桌》、2019《田安石的低醣浪漫》，皆為年度華文暢銷書。

【以上摘文選自《田安石的碳水循環飲食法─寫給因為生酮、減醣、瘦身而心累的你》、作者：田安石、圖文：如何出版社提供、整理：記者柯意如】

書名／田安石的碳水循環飲食法─寫給因為生酮、減醣、瘦身而心累的你、作者／田安石、圖／如何出版社提供
書名／田安石的碳水循環飲食法─寫給因為生酮、減醣、瘦身而心累的你、作者／田安石、圖／如何出版社提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜市 食譜

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