小S被女兒Elly罵很欠揍！母親節送卡片，曝光未來規畫

小S的大女兒Elly最近搶下台灣保養品牌寵愛之名的亞洲區代言，日前代言廣告秀出完美舞姿，全新代言照則是以「高級厭世臉」驚豔網友，提到媽媽小S，Elly居然大膽說「她很欠揍」，但也透露出女兒心情，表示工作時媽媽小S都會陪在旁邊，至於母親節要到了，會不會送給媽媽自己代言的面膜，Elly則說「會送一張卡片」。

Elly形容小S是「欠揍的媽媽」，因為「她會在我們面前耍寶，有時候還很幼稚，就像我的朋友一樣，但媽媽對我來說是生命中最重要的人。」她表示跟小S的關係是亦師亦友，平常最在乎人品與自我思考，不會特別在意考試成績，母女私下常會一起看劇討論，也習慣工作時媽媽在一旁陪伴，最後更感性告白「感謝媽媽生下我，我愛妳」。

雖然成為保養品代言人，但正在青春期的Elly，臉上常會冒痘痘，也會開始在意自己的外表，小S則會提醒Elly，不要太在意與挑替自己，要看自己的優點。提到未來規畫，Elly表示想要當個演員，也希望跟媽媽一樣有幽默感。