LG TONE Free真無線藍牙耳機 享受音符舞動於耳

台灣 LG 電子看準真無線藍牙耳機市場發展潛力，為使消費者能隨時隨地享受音樂，推出 LG TONE Free 真無線藍牙耳機，搭載英國知名音響品牌 Meridian 音效技術，以 HSP 調音使音場更豐富立體，展現超高音質水準，彷彿隨身配備頂級音響。

搭配獨特 UVnano 技術，透過充電盒內建紫外線燈，為耳機自動殺菌、保持乾淨衛生；且以搭配充電盒達 21 小時超長續航力結合快充功能，讓長時間使用的消費者，盡興聆聽音樂不間斷，享受翩翩起舞的悅耳音符。首批即日起於全台神腦門市獨家販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示， 觀察到消費者對於藍牙耳機的需求日增，推出全新 LG TONE Free 真無線藍牙耳機，帶給消費者絕佳的聽覺饗宴。同時，受近期生活環境影響，消費者對於衛生、健康更加重視，因此真無線藍牙耳機配備 UVnano 殺菌技術，讓消費者能有更健康舒適的聆聽體驗。

新款的真無線藍牙耳機搭載英國知名品牌 Meridian 音效技術，以生動細緻、晶瑩清澈的音色，搭配揚聲器複合金屬設計使高中低音範圍更清晰，展現平衡且豐富細膩的音效。

此外，採用藍牙 5.0 無線傳輸技術，可快速透過行動裝置的提示窗進行配對，搭配自動配戴偵測，於配戴時自動感應、取下時則自動暫停音樂播放，並支援 Google Assistant 系統無需拿出手機查看，透過觸控耳機即可詢問並獲得資訊、管理每日行程及享受娛樂體驗，便利操作符合生活需求；同時具備 IPX4 防水等級，輕鬆享受音樂環繞的生活。