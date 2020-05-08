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超減齡！楊冪新「耳下短髮造型」曝光 臉更小、更性感
髮型真的會影響一個人的「視覺年齡」啊！大陸女星楊冪最近為大陸ELLE雜誌拍攝封面，以一頭「短髮」造型驚豔網友，連她自己都說「新風格、新嘗試」，耳下短髮加上眉上瀏海，網友大讚「自信美麗，閃閃發光」、「髮型真的決定年齡啊」。
楊冪過往多以長髮浪漫造型曝光，宛如女神般的髮型，搭配她的小臉，成為當紅女星。這次在雜誌邀請下，改以短髮造型，看起來像是傳統的妹妹頭，不過其實看得出來，有剪出層次感，還刻意略微抓亂，而眉上瀏海更是畫龍點睛，反而更能凸顯出楊冪的小臉特質，這造型也讓33歲的楊冪，瞬間減齡成為學生妹。
對於新造型，楊冪本人也很滿意，直呼是新嘗試，其實在雜誌中，楊冪用這樣酷帥的照片，詮釋出她心中「女人的性感」，她說女人就是要有獨當一面的勇氣，以及犯錯後面對的責任感，這樣才是有力量與性感的女性。
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