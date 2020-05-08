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重磅代言！林書豪拿下COACH男裝大中華區形象代言人
COACH官宣國際著名籃球明星林書豪成為品牌男士產品系列大中華區代言人，展現品牌朝向運動風、年輕化的企圖心，林書豪以「追夢者」的形象打造堅持、勇氣實踐夢想的態度，拍攝了形象影片。
身為CBA運動員的林書豪，在球場上勇於挑戰，也將身為運動員的社會責任擴及各項慈善捐款、成立基金會。這次和COACH合作，是林書豪與時尚品牌的首度合作，表現出風格穿搭的新鮮感，演繹品牌男裝從潮流到休閒的多樣面貌。
COACH執行創意總監Stuart Vevers表示，「我很高興林書豪能夠加入COACH大家庭，我不僅欣賞他自信愉快的個人風格，並且也十分敬佩他對於職業生涯所投入的信念。他的積極精神，鼓舞和啟發著新一代年輕人去實現自己的理想。」林書豪則表示他特別欣賞品牌注重表達真實自我的精神。
在此次代言人宣傳影片中，林書豪身穿COACH春季、早秋男裝，展現品牌的追夢精神，並以敢於走向未來，樂於迎接挑戰作為主軸，藉由他的自信展現COACH男裝的悠然自得。
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