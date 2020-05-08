豪賭客必買 Christophe Claret德州撲克表 600萬一票玩到底

博弈的樂趣，就在關鍵的腦力激盪，更有數字的高低起伏，但如能享受博弈之樂卻又無須計較金額流失，那該是何等的天大樂事？專精報時問表（Minute Repeater）的獨立製表怪傑Christophe Claret，過去曾帶來Blackjack（21點）和Baccara（百家樂）兩款博弈主題腕表，今年再度送上「撲克」（Poker）腕表，像湊齊博弈遊戲的「大三元」，也為收藏家和博弈愛好者帶來奇趣之選。

令人眼花撩亂的「德州撲克（Texas Hold'em）」，曾出現在由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的007電影「皇家夜總會（Royal Casino）」中，除高度考驗邏輯分析，更是國際撲克比賽的正式競賽項目之一。為了實踐這款遊戲，扣除掉鬼牌後的52張撲克牌被安裝入表殼之中，加上設定成三位玩家，所以共有多達98,304種組合。

一旦正確操作表殼側邊的三個按鈕，一場瞬間勝負的德州撲克於是開展：遊戲開始時每位玩家將各得到兩張牌，之後五張「明牌」被依次發出：下注後首輪的三張為翻牌、第二輪下注後發出一張轉牌，最後一張發出的則是河牌，而特殊的百葉窗設計，將讓你無須擔心牌卡為別的玩家所看見；同時音學專家Christophe Claret再將音簧演奏系統加入設計：每次按動翻牌、轉牌和河牌按鈕時，手表都將自鳴發音，讓遊戲進行之間，還能享受曼妙的聆聽體驗。