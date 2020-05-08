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Nespresso甜點風味咖啡×法式閃電泡芙 買8條送兌換券

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
高雄Velvet Patisserie法絨法式手工甜點推出的「小巴黎圓舞曲」，以Nespresso香草風味咖啡做成的穆斯林奶油餡，一口吃到滿滿的咖啡香。記者黃筱晴／攝影
高雄Velvet Patisserie法絨法式手工甜點推出的「小巴黎圓舞曲」，以Nespresso香草風味咖啡做成的穆斯林奶油餡，一口吃到滿滿的咖啡香。記者黃筱晴／攝影

Nespresso以人氣甜點為靈感，近期推出「咖啡大師牛奶特調系列」全新3款風味咖啡，包括：香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡。運用天然香草的香氣，讓黑咖啡也能擁有如同法式甜點般豐富的風味層次。

為了讓消費者更完整感受甜點風味咖啡的魅力，Nespresso特別攜手全台擁有Nespresso精品店5縣市的知名法式甜點店，包括台北SEASON Artisan Pâtissier、新竹SUCRÉ Pâtisserie法葵法式甜點、台中CJSJ法式甜點概念店、台南Celso Pâtisserie漫步左岸法式甜點，以及高雄Velvet Patisserie法絨法式手工甜點，在讓主廚飲用香草風味咖啡之後，運用腦中迸出的創新想法研發咖啡入甜點，以法式經典閃電泡芙為主軸，創作出5款風格獨具的創意法式甜點，玩轉咖啡無限可能性。

即日起至5月12日止，於全台Nespresso精品店消費滿8條（含以上）膠囊，即可獲得Nespresso與5間甜點店合作之閃電泡芙兌換券乙張（數量有限，送完為止）。如果想要直接體驗咖啡搭配法式甜點的魅力，即日起至5月31日止，合作甜點店亦同步推出與Nespresso合作之閃電泡芙限量販售（台中店只販售至5月14日），店內享用還另外送上特別專屬搭配的Nespresso咖啡，搭配飲用激發更多風味層次。

Nespresso推出全新3款風味咖啡，包括香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡，以限量版方式推出甜蜜風味咖啡珍藏組，建議售價1,260元（6條）。記者黃筱晴／攝影
Nespresso推出全新3款風味咖啡，包括香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡，以限量版方式推出甜蜜風味咖啡珍藏組，建議售價1,260元（6條）。記者黃筱晴／攝影
台北合作甜點店Season Artisan Pâtissier，主廚Season以跳脫經典設計的閃電泡芙「翻轉花都」，一口吃下感受香草暴衝、酸甜水果滋味，以及杏仁醬的驚喜味覺衝擊。記者黃筱晴／攝影
台北合作甜點店Season Artisan Pâtissier，主廚Season以跳脫經典設計的閃電泡芙「翻轉花都」，一口吃下感受香草暴衝、酸甜水果滋味，以及杏仁醬的驚喜味覺衝擊。記者黃筱晴／攝影

人氣甜點 咖啡

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