Nespresso甜點風味咖啡×法式閃電泡芙 買8條送兌換券

Nespresso以人氣甜點為靈感，近期推出「咖啡大師牛奶特調系列」全新3款風味咖啡，包括：香草閃電泡芙風味咖啡、焦糖烤布蕾風味咖啡，以及松露巧克力風味咖啡。運用天然香草的香氣，讓黑咖啡也能擁有如同法式甜點般豐富的風味層次。

為了讓消費者更完整感受甜點風味咖啡的魅力，Nespresso特別攜手全台擁有Nespresso精品店5縣市的知名法式甜點店，包括台北SEASON Artisan Pâtissier、新竹SUCRÉ Pâtisserie法葵法式甜點、台中CJSJ法式甜點概念店、台南Celso Pâtisserie漫步左岸法式甜點，以及高雄Velvet Patisserie法絨法式手工甜點，在讓主廚飲用香草風味咖啡之後，運用腦中迸出的創新想法研發咖啡入甜點，以法式經典閃電泡芙為主軸，創作出5款風格獨具的創意法式甜點，玩轉咖啡無限可能性。