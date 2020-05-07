防疫戴口罩必備小物！「天然潤喉糖」解悶還能止乾咳

防疫期間，民眾出門得戴著口罩避免傳染。但是長時間戴口罩的情況下，喉嚨容易又悶又乾。其實只要含一顆成分天然的「潤喉糖」，就可以有效舒緩悶熱與不適感，成為防疫期間另類的隨身必備小物！

台灣防疫有成，民眾自發性的佩戴口罩就是一大關鍵。但是民眾透露，「戴口罩容易悶」、「每天要戴8小時，覺得很臭」。但防疫至上，也只能偷偷拉下口罩透透氣，或是到戶外呼吸一下新鮮空氣。除此之外，戴口罩造成的悶熱感，也容易引起乾咳，很可能引起週邊路人的側目。

戴口罩不只造成悶熱，常常也因口罩遮擋，而得加大音量說話，增加喉嚨負擔；而且近期氣溫忽冷忽熱，許多體質敏感的民眾也容易咳嗽。但若適時含一顆含有金銀花等天然草本成分的「京都念慈菴枇杷潤喉糖」，就可以有效滋潤喉嚨，減少戴口罩的悶熱、舒緩不適。民眾體驗後，確實也認為「涼涼的，真的比較不悶」，而且「感覺口罩比較不臭了～」

防疫期間，更需善待自己的喉嚨。京都念慈菴枇杷潤喉糖不只是「天然ㄟ尚好」，而且還有金桔檸檬、蘋果桂圓、超涼薄荷等多種口味，以不同的涼爽滋味，力挺每天佩戴口罩、認真防疫的民眾。