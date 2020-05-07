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辣到叫車送醫院！「大王麻辣乾麵」進駐東區

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導
大王麻辣近日於台北復興SOGO旁開設新店面。記者陳睿中／攝影
大王麻辣近日於台北復興SOGO旁開設新店面。記者陳睿中／攝影

以極高辣度聞名的「大王麻辣」，近期進駐台北東區，開設「大王麻辣台北復興SOGO店」，供應代表性的各式辣度麵點與辣油，讓嗜辣的民眾可以挑戰自己的耐辣指數。

從台北吳興街為出發點的「大王麻辣乾麵」，店內提供多種辣度的乾麵，其中還有挑戰賽，只要30分鐘吃完指定辣度乾麵就可獲得500元獎金。由於辣度十分強勁，所以許多人吃完身體不適，甚至需要叫救護車送醫，讓大王被譽為「救護車最常來的麵店」。但也正因如此，反吸引大批海內外Youtuber前來挑戰，讓名氣扶搖直上。

近年大王麻辣乾麵傳出家族內鬨分家，父親與兒子都強調自己是正宗，擁有不同品牌，各據台北、台中、台南等地的市場。位於吳興街的店面，現名「辣王忠麻辣乾麵」，由兒子負責管理，至今仍擁有高度人氣。而在台中開業的「大王麻辣乾麵」，則是由父親江文雄經營。雙方各執一詞，都指控對方的不對，也不斷透過臉書隔空喊話交戰，牽扯出一連串家務事，雖然外界看得迷迷糊糊，但也各有各的支持者。

此次位於復興SOGO旁巷弄的大王麻辣，標榜是由江文雄主持，供應有不辣至超級無敵麻辣等6種辣度等級的肉燥乾麵、雞絲乾麵，每碗60元起，增添東區用餐的新選擇。隨著大王麻辣進駐台北，恐也讓兩家麻辣乾麵的戰爭又再度上演。

大王麻辣乾麵 東區

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