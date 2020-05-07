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幸福嗡嗡嗡 金色療癒 GUCCI FENDI 母親節獻正能量

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一件金色的設計腕表，將成為母親手腕上最閃耀奢華的時髦配件。圖 / FENDI提供。
一件金色的設計腕表，將成為母親手腕上最閃耀奢華的時髦配件。圖 / FENDI提供。

五月是療癒的節日，因應周末即將來臨的母親節，Gucci以多款色彩繽紛、充滿療癒能量的女仕腕表，為感恩的五月詮釋深厚情意；創意總監Alessandro Michele的設計靈感源自於日常，他將動物、花卉與繽紛色彩注入手表設計，創造出自然與生活相容無間的歡快能量與趣意。

象徵豐收、勤奮、智慧的蜜蜂，被以金色或銀色刺繡，停駐在GUCCI經典的綠紅綠色表面上。38毫米的G-Timeless腕表又有精鋼PVD但金色搭配金色蜜蜂刺繡，以及精鋼搭配銀色刺繡兩種款式，也是2020年的最新款式；喜歡小型款式？27mm的G-Timeless系列則以逗趣的貓兒融入銀色或珍珠母貝表面，再搭配PVD半金鍊帶，可愛又閃耀。

而同樣運用上金色，FENDI則將經典的FF融入設計，帶來FENDIMANIA系列腕表。由正反兩個F構成的表殼，PVD金色與銀色的鮮明對比搭配上柔美的白色珍珠母貝，在24乘20mm的尺寸下，成為媽媽手邊小巧別緻的時髦配件；Run Away腕表則以偏心式弧形表盤呈現了華麗的時光姿態：倒置的F成為表盤主視覺，微微下凹的時間表盤再鑲嵌以鑽石，加上表冠和表帶也大量以金色裝飾，帶來一段甜美華麗的金色時光。

GUCCI，G-Timeless系列，精鋼黃金色PVD表殼，27mm，石英機芯，時間顯示，淡藍色母貝貓圖案表面，38,000元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，G-Timeless系列，精鋼黃金色PVD表殼，27mm，石英機芯，時間顯示，淡藍色母貝貓圖案表面，38,000元。圖 / GUCCI提供。
FENDI，FOREVER Run Away設計腕表，精鋼，石英機芯，時間顯示，47,000元。圖 / FENDI提供。
FENDI，FOREVER Run Away設計腕表，精鋼，石英機芯，時間顯示，47,000元。圖 / FENDI提供。
GUCCI，G-Timeless，淡金色PVD精鋼表殼，針織綠紅綠圖紋及金色蜜蜂刺繡表面，搭配綠紅綠尼龍表帶，30,000元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，G-Timeless，淡金色PVD精鋼表殼，針織綠紅綠圖紋及金色蜜蜂刺繡表面，搭配綠紅綠尼龍表帶，30,000元。圖 / GUCCI提供。
FENDI，FENDIMANIA系列腕表，24乘20mm，精鋼表殼、PVD金色處理，石英機芯，時間顯示，珍珠母貝表面，42,000元。圖 / FENDI提供。
FENDI，FENDIMANIA系列腕表，24乘20mm，精鋼表殼、PVD金色處理，石英機芯，時間顯示，珍珠母貝表面，42,000元。圖 / FENDI提供。

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