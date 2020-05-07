聽新聞
test
0:00 / 0:00
幸福嗡嗡嗡 金色療癒 GUCCI FENDI 母親節獻正能量
五月是療癒的節日，因應周末即將來臨的母親節，Gucci以多款色彩繽紛、充滿療癒能量的女仕腕表，為感恩的五月詮釋深厚情意；創意總監Alessandro Michele的設計靈感源自於日常，他將動物、花卉與繽紛色彩注入手表設計，創造出自然與生活相容無間的歡快能量與趣意。
象徵豐收、勤奮、智慧的蜜蜂，被以金色或銀色刺繡，停駐在GUCCI經典的綠紅綠色表面上。38毫米的G-Timeless腕表又有精鋼PVD但金色搭配金色蜜蜂刺繡，以及精鋼搭配銀色刺繡兩種款式，也是2020年的最新款式；喜歡小型款式？27mm的G-Timeless系列則以逗趣的貓兒融入銀色或珍珠母貝表面，再搭配PVD半金鍊帶，可愛又閃耀。
而同樣運用上金色，FENDI則將經典的FF融入設計，帶來FENDIMANIA系列腕表。由正反兩個F構成的表殼，PVD金色與銀色的鮮明對比搭配上柔美的白色珍珠母貝，在24乘20mm的尺寸下，成為媽媽手邊小巧別緻的時髦配件；Run Away腕表則以偏心式弧形表盤呈現了華麗的時光姿態：倒置的F成為表盤主視覺，微微下凹的時間表盤再鑲嵌以鑽石，加上表冠和表帶也大量以金色裝飾，帶來一段甜美華麗的金色時光。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言