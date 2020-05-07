幸福嗡嗡嗡 金色療癒 GUCCI FENDI 母親節獻正能量

五月是療癒的節日，因應周末即將來臨的母親節，Gucci以多款色彩繽紛、充滿療癒能量的女仕腕表，為感恩的五月詮釋深厚情意；創意總監Alessandro Michele的設計靈感源自於日常，他將動物、花卉與繽紛色彩注入手表設計，創造出自然與生活相容無間的歡快能量與趣意。

象徵豐收、勤奮、智慧的蜜蜂，被以金色或銀色刺繡，停駐在GUCCI經典的綠紅綠色表面上。38毫米的G-Timeless腕表又有精鋼PVD但金色搭配金色蜜蜂刺繡，以及精鋼搭配銀色刺繡兩種款式，也是2020年的最新款式；喜歡小型款式？27mm的G-Timeless系列則以逗趣的貓兒融入銀色或珍珠母貝表面，再搭配PVD半金鍊帶，可愛又閃耀。