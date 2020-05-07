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全聯最新印花集點！Royal Doulton皇家道爾頓餐瓷2折起

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯全新全店印花集點加價購活動，找來200年歷史的英國皇室認證餐瓷Royal Doulton皇家道爾頓，推出8組1815恆采系列換購商品，集滿印花可用最低2折起的價格加購指定商品。圖╱全聯福利中心提供
全聯全新全店印花集點加價購活動，找來200年歷史的英國皇室認證餐瓷Royal Doulton皇家道爾頓，推出8組1815恆采系列換購商品，集滿印花可用最低2折起的價格加購指定商品。圖╱全聯福利中心提供

受到疫情的衝擊，在家自己煮及外帶、外送到家用餐的風氣盛行，而這樣的餐飲習慣行為改變，預計將持續到後疫情時代，呼應這股在家用餐秀廚藝的趨勢需求，超市業者除了提升生鮮食材的品質、烹調便利性及即食調理食品的多樣化選擇，在通路集點換購活動的品牌商品選擇上，也自國際知名精品品牌餐廚鍋具小家電系列，擴增到精品餐瓷系列，讓自己烹飪或叫外賣的料理都上得了廳堂。

觀察愈來愈多人在家料理且重視用餐的氛圍，全聯福利中心提出「把餐桌變餐廳」的生活提案，首度推出招待賓客「絕美神器」精品餐瓷全店印花集點加價購活動，找來200年歷史的英國皇室認證餐瓷Royal Doulton皇家道爾頓，推出8組1815恆采系列換購商品，活動期間集滿印花可用最低2折起的價格加購指定商品；同時全品項還可用福利點換購。

自5月8日起至7月30日期間（換購至8月6日），全聯全店單筆每滿200元即贈印花1枚（每周六、日單筆滿600元加贈3枚，共6枚），最低只要集滿20枚印花或扣1000福利點，再加價199元～3299元不等的價格，就能輕鬆入手英國皇家典藏精品餐瓷，期許提供消費者從享受廚房美好烹飪過程到餐廳餐桌美學體驗的生活樂趣。

Royal Doulton皇家道爾頓全新1815恆采系列，是為了紀念品牌在英國的創始年分，也標誌著品牌永恆風采，強調「英國皇室認證」及「百年經典工藝」的品牌定位，而且每件餐瓷都擁有1815專屬印記襯托細節，加上傳統手工鹽釉浸漬方式上釉的明亮色系，讓每一件1815的作品都是獨一無二且充滿個性。同時，可適用於微波爐及洗碗機。

全聯此次推出的8組換購商品，包含「日安生活馬克杯」、「萬用深盤2入組」、「碗盤4件組」、「獨享確幸4件組」、「和風方盤4件組」、「多功能餐碗8件組」、「英倫午茶輕食8件組」、「1815恆采家庭分享16件式餐具組」，不論是4人、2人還是單人獨享，甚至從小家庭到聚會派對，各種餐食料理擺盤和料理需求都能滿足。

為深化消費者忠誠度，全聯自2015年開始，以家為核心概念推出全店印花集點活動，至今已完成8檔，系列品項從備料、烹煮、用餐、儲食到咖啡等商品，累積換購數量已超過900萬件，平均每檔可創造換購金額約10億元。根據歷年統計，全聯全店印花集點活動以廚房用品為主，共累積換購超過240萬件鍋具、200萬件刀具和80萬件小家電。

Royal Doulton皇家道爾頓1815恆采系列，繽紛多彩風格的餐瓷，搭配全聯販售的美味生鮮，成就餐桌上最美好的風景。圖╱全聯福利中心提供
Royal Doulton皇家道爾頓1815恆采系列，繽紛多彩風格的餐瓷，搭配全聯販售的美味生鮮，成就餐桌上最美好的風景。圖╱全聯福利中心提供
全聯推出「Royal Doulton皇家道爾頓全新1815恆采系列」全店印花集點加價購活動，每件餐瓷都擁有1815專屬印記，以傳統手工鹽釉浸漬方式上釉成獨特的明亮色彩。圖╱全聯福利中心提供
全聯推出「Royal Doulton皇家道爾頓全新1815恆采系列」全店印花集點加價購活動，每件餐瓷都擁有1815專屬印記，以傳統手工鹽釉浸漬方式上釉成獨特的明亮色彩。圖╱全聯福利中心提供
全聯全店印花集點換購活動首推招待賓客「絕美神器」，英國「Royal Doulton皇家道爾頓」1815恆采系列最低2折起。圖╱全聯福利中心提供
全聯全店印花集點換購活動首推招待賓客「絕美神器」，英國「Royal Doulton皇家道爾頓」1815恆采系列最低2折起。圖╱全聯福利中心提供
全聯全店印花集點換購活動首推招待賓客「絕美神器」，英國「Royal Doulton皇家道爾頓」1815恆采系列最低2折起，圖為「和風方盤4件套組」。圖╱全聯福利中心提供
全聯全店印花集點換購活動首推招待賓客「絕美神器」，英國「Royal Doulton皇家道爾頓」1815恆采系列最低2折起，圖為「和風方盤4件套組」。圖╱全聯福利中心提供

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