就是要與眾不同！LEVI'S不藏私讓你秒懂養褲訣竅 簡單三步驟能創造個人風格

許多穿牛仔褲的人，會講究洗色、刷舊等細節，更甚者還要「色落」。所以，百年以來生款過超過千萬條的LEVI'S也不藏私，大方的公開了所謂的「養褲」訣竅，讓消費者在家也能創造出屬於自己獨一無二的褲款。

提到LEVI'S就不能不提著名的501型號，這條成為後來無數牛仔褲的元祖，奠定了多項的細節製作，包括了臀腿方正剪裁、排釦設計、鉚釘、經典五袋口設計。因此，LEVI'S就以原色未經過水洗的501系列牛仔褲為基礎，推出三種原創養褲技巧，即使沒有專家們的技術，也能打造自己的專屬風格。

【原漿養成】忠於品牌的粗獷美式拓荒精神，意指褲款於不脫漿、不下水洗滌的情況之下依照自身習慣使用。圖／LEVI'S提供

【原漿養成】忠於品牌的粗獷美式拓荒精神，意指褲款於不脫漿、不下水洗滌的情況之下依照自身習慣使用。同時，為保持經典版型，LEVI'S也建議將褲款以吊掛方式收納。而且由於不下水進行脫漿，因此不會有縮率的產生，不需要刻意再買大的尺寸。

【清水入浴】考量褲款脫漿後的縮率，所以建議選購時以大兩號為主。清水入浴意指直接穿著褲款入浴常溫浸泡，亦可以淋浴方式取代。圖／LEVI'S提供

【清水入浴】考量褲款脫漿後的縮率，所以建議選購時以大兩號為主。清水入浴意指直接穿著褲款入浴常溫浸泡，亦可以淋浴方式取代。此方式能夠將褲款在脫漿的同時縮至合身，同時色澤也會更深，襯托出內斂、沈穩的氣質。

【機器洗滌】這是順應科技進步而延伸出的養褲方式，意指將褲款利用洗衣機脫漿、清洗。圖／LEVI'S提供

【機器洗滌】這是順應科技進步而延伸出的養褲方式，意指將褲款利用洗衣機脫漿、清洗。簡單、快速、方便，可謂是最適合現代人的一種養褲方式。而品牌的原色丹寧褲約在清洗三次之後才會縮至固定尺寸，選購上同清水入浴方式，建議以比平常穿的大兩號為優先考量。