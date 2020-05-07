在THOM BROWNE襯衫寫上自己的名字 壓印服務期間限定登場

去年引進THOM BROWNE的精品複合店ART HAUS，打造了期間限定概念店、並推出西服訂製服務後，今年推出嶄新的個人化壓印印刷服務，是繼紐約、上海、新加坡後，首度在台灣登場的客製項目。

凡於ART HAUS台北信義新天地A4旗艦店、新光三越台中店、高雄漢神巨蛋店購買襯衫、T恤和女裝的衛衣，無須額外收費，皆可享用此限定服務。壓印字體來自Thom Browne本人手寫字所設計的字體，壓印共3行字，第一行是THOM BROWNE、第二行是NEW YORK，第三行則是包括空格、標點符號20個字母以內的英文姓名組合，但不能是一句話、形容詞或其他，必須是個人姓名，顏色則是品牌經典用色的黑、灰、深藍、紅、白擇一。