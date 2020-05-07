挑戰超夯「400次咖啡、1000次歐姆蛋」手太痠！網購電動攪拌機大賣

近來可自製焦糖奶蓋的「400次咖啡」、有如舒芙蕾般柔軟口感的「1,000次歐姆蛋」在社群網站爆紅，吸引許多人紛紛挑戰瘋狂手打，但手痠實在讓人受不了，帶動網購平台電動攪拌機買氣大漲。蝦皮購物公布4月份熱銷廚具及廚房家電排行榜，電子秤因居家烘焙風潮盛行奪下第1名，電動攪拌機則高居第3名，需求量激增近6成，就連即溶咖啡的買氣也增加近4成。

近來因防疫宅在家，居家自煮、烘焙風潮興盛，蝦皮購物4月份廚具及廚房家電買氣較去年同期翻倍成長，熱銷排行榜TOP 5由不鏽鋼電子秤奪冠，蝦皮購物推測是因烘焙風盛起，許多廚房新手擔心抓不準食材量，才讓電子秤衝上冠軍；第2名是近期話題不斷、可節省料理時間的飛利浦氣炸鍋；第3～5名依序為Kolin歌林桌上攪拌機、蝦皮購物獨家販售的法國Tefal不沾鍋蔚藍系列、Kolin歌林快煮鍋。

此外，今年受到疫情影響，蝦皮購物也發現消費者在購物時不再只單買單一商品，而會搭配食物密封罐、食物保鮮盒、米箱等餐廚配件，方便囤貨存放食物。